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الشرطة تضبط حافلة نقل طلاب بحمولة زائدة بلغت 17 طالبا في الخليل

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

ضبطت شرطة الخليل اليوم الثلاثاء، حافلة نقل طلاب بحمولة زائدة بلغت 17 طالبا وطالبة على المدخل الشمالي للمدينة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه تم إيقاف حافلة نقل طلاب لفحصها حيث تبين انها تقل 35 طالبا وطالبة، مع العلم ان حمولتها القانونية هي 18 راكبا، أي بحمولة زائدة بلغت 17 راكبا  .

وأضافت بانه تم مخالفة السائق واتخاذ التدابير القانونية بحقه حسب الأصول، وتأمين وصول الطلبة الى مدارسهم بحافلات أخرى.

ودعت الشرطة سائقي حافلات نقل الطلاب الى الالتزام بقواعد وقوانين السير وبالحمولات القانونية لحافلاتهم حفاظا على حياة ابناءنا, مؤكدا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين  .

#الشرطة

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