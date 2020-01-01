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ريهام سعيد: هذا هو السبب الحقيقي خلف اعتزالي الإعلام

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريهام سعيد: هذا هو السبب الحقيقي خلف اعتزالي الإعلام


وكالات / سما /

خرجت ​الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ عن صمتها وتحدثت إلى متابعيها عبر تسجيل صوتي كشفت من خلاله عن السبب الحقيقي خلف اعتزالها الإعلام.

ووجهت ريهام رسالة إلى الذين لا يحبون برنامجها بالقول: “إذا لجأ شخص مريض بالسرقة إليها فستعرض حالته من أجل العلاج ومن أجل تحذير الناس لمن يملكون حالات مشابهة، ولكن حتى إذا كان أهله يعلمون بحالته فسيلقى الاتهام عليها لأنها فضحته والسبب في ذلك هو الجهل”.

وأشارت سعيد في حديثها إلى مقدمي البرامج الأمريكيين الذين يستعرضون حالات مختلفة مثل أوبرا وينفري وإيلين ديجينيريس ودكتور فيل، لافتة الانتباه إلى أن تلك البرامج تنتمي إلى نوعية البرامج الواقعية.

وعلقت ريهام سعيد على التسجيل الصوتي: “سبب اعتزالي الإعلام.. الجهل”.

وكانت ريهام سعيد، أعلنت الشهر الماضي، عن اعتزالها الفن والإعلام، بعد الضجة التي أثارتها آخر حلقات برنامجها “صبايا الخير” حول النساء البدينات، وعلقت على قرار وقفها عن الظهور الإعلامي أن هناك “حملة ممنهجة” ضدها من أشخاص لم يشاهدوا حلقة برنامجها، التي اعتبرت أنها غير مهينة للنساء ولم تذكر فيها شيئا مسيئا عن البدينات، وإنما تحدثت انطلاقا من تجارب شخصية لنساء تتجاوز أوزانهن مئات الكيلوغرامات.

#ريهام سعيد

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