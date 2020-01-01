توصيات بفحص ثغرات عملية خانيونس وكوخافي يكرم الفريق المُنقذ

القدس المحتلة / سما /

تسلم أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، توصيات اللجنة الخاصة بفحص ثغرات العملية المعقدة للقوة الخاصة في خانيونس بشهر نوفمبر من العام الماضي.

وبحسب ناطق باسم الجيش، فإن التوصيات شملت العديد من العبر والدروس المستخلصة للتعامل مع أي حدث مماثل.

وشملت التوصيات تكريم الفريق الجوي الذي أنقذ القوة الخاصة والفريق الطبي الذي ساعد في العملية من خلال إنقاذ أحد الضباط المصابين في العملية.

وسيتم رفع رتب بعض المشاركين في قوة الإنقاذ، خاصةً الطيار الذي هبط بطائرته لإجلاء القوة الخاصة، لتعامله بحزم وهدوء ورباطة جأش مع الحدث رغم الكثافة النارية في المنطقة وإطلاق عناصر حماس النار تجاه القوة الخاصة وملاحقتها.

كما تقرر تكريم الضابط "م" الذي قتل في العملية لقدرته على إدارتها والتصرف بهدوء وشجاعة رغم الأحداث المتراكمة حينها، إلى جانب تكريم عدد من جنود القوة لشجاعتهم في إدارة المعركة. وفق الناطق باسم الجيش.

وقال كوخافي إنه بعد سلسلة من التحقيقات الشاملة أصبح هناك صورة أوضح عن وجود مجموعة شجاعة من الجنود الشجعان الذين قاتلوا بحزم وتصرفوا بهدوء في عملية أمنية مهمة تحولت إلى حدث معقد وصعب.

وأضاف "لقد أدت احترافية المقاتلين وتصميمهم وتماسكهم إلى اتخاذ قرارات مستنيرة وأداء مهم في ظروف بالغة الصعوبة.

انضم هؤلاء إلى عزم رجال الإنقاذ وأعضاء القوات الجوية والطاقم الطبي، الذين كانوا يعملون في أرض العدو بشجاعة من أجل إحضار مقاتلينا إلى إسرائيل".

وأكد على أن الجيش يحقق باستمرار في عملياته بعمق وتعلم الدروس منها على عدد من المستويات.