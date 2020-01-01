فوائد طبية يملكها طويلو القامة

وكالات / سما /

تتوالى الأمثال الشعبية في التي تحبذ "طول القامة" عند الرجال أو النساء عموما، حيث نجد مثلا "الطول هيبة والقصر خيبة" في العامية المصرية.

ولكن ما لم يتوقعه أحد أن يكون طول القامة عاملا في الوقاية من أمراضة مزمنة مثل مرض السكري من النوع الثاني.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، كشفت دراسة حديثة، أن الأشخاص طوال القامة قد يكونون محميين من مرض السكري من النوع الثاني.

وتساعد كل أربع بوصات إضافية (10 سم) في طول الشخص، على التقليل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 41% عند الرجال و33% بالنسبة للنساء.

لماذا طوال القامة أقل عرضة للإصابة بالسكري

ويعتقد الباحثون من المعهد الألماني للتغذية البشرية "بوتسدام ريبروك"، أن السبب في ذلك هو أن الأشخاص قصار القامة مصابون بنسبة عالية من الدهون في الكبد وضغط الدم والالتهابات.

كما يرى الباحثون، أن الأشخاص طوال القامة لديهم حساسية أكبر تجاه الأنسولين وخلايا "بيتا" التي تصنع الأنسولين في البنكرياس تكون أكثر كفاءة لديهم.

وقال الباحثون، الذين تتبعوا 28000 شخص،

إن "الطول" عند الأشخاص كان "علامة تنبؤية مفيدة" على الوقاية من خطر الإصابة بمرض السكري.

وأكد الباحثون، أن الدافع وراء هذا التفسير هو وجود احتمالات أكبر بانخفاض نسبة الدهون في الكبد وقلة عوامل الخطر المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة الدهون في الدم".

احذر زيادة الوزن

ووجد الباحثون، أن ارتباط الطول بمخاطر السكري يبدو أقوى بين الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي، حيث يقل خطر الإصابة بنسبة 86% للرجال لكل أربع بوصات من الطول، وبنسبة 67% للنساء.

أما في الأشخاص طوال القامة الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ارتبطت كل أربع بوصات إضافية بانخفاض خطر الإصابة بالبول السكري بنسبة 36% للرجال و30% للنساء.

وشدد الباحثون على أن الأشخاص طوال القامة، الذين يكونون محيط خصرهم كبيرا يفقدون ميزة الوقاية من مرض السكري.

لماذا قصار القامة أكثر عرضة للإصابة

قال المؤلفون، إن الخطر المتزايد لدى الأفراد قصار القامة، قد يكون بسبب ارتفاع نسبة الدهون في الكبد، وعدم ملائمة عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ضغط الدم.

وأضافوا، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الأشخاص الذين يعانون من قصر القامة قد يتواجد لديهم مستويات عالية من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويكون نسب إصابتهم بمرض السكري كبيرة مقارنة بالأشخاص ذوي القامة الطويلة.