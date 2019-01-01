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دراسة: ازدياد مخاوف الاستراليين إزاء تداعيات التغير المناخي

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: ازدياد مخاوف الاستراليين إزاء تداعيات التغير المناخي


وكالات / سما /

خلصت دراسة نُشرت نتائجها اليوم الثلاثاء إلى أن مخاوف الاستراليين تزداد إزاء تداعيات التغير المناخي.

وتوصل التقرير الذي أعده المعهد الاسترالي بعنوان " كلايمت اوف ذا نيشن 2019" إلى أن 81 % من الاستراليين يشعرون بالقلق من تسبب التغير المناخي في حدوث مزيد من موجات الجفاف والفيضانات، وذلك مقارنة بـ 74% عام 2017.

ويخشى ثلاثة من بين أربعة أشخاص أن يتسبب التغير المناخي في حدوث نقص في المياه بالمدن. ويؤيد اثنان من بين كل ثلاثة أشخاص التوصل لهدف صفر انبعاثات بحلول 2050 .

وقد شملت الدراسة 1960 شخصا، وخلصت لوجود اختلاف واضح بين مواقف كبار السن والشباب تجاه التغير المناخي.

وأظهرت الدراسة أن 83% من بين أفراد الشريحة العمرية التي تتراوح ما بين 18 و 34 عاما أعربوا عن قلقهم إزاء التغير المناخي، وذلك مقارنة بـ 67% ممن يبلغون من العمر أكثر من 55 عاما.

ونقلت صحيفة "جارديان استراليا" عن النائبة المستقلة زالي ستيجال، التي ترأست الدراسة في كانبرا قولها إن " الاستراليين لديهم الحق في الشعور بالقلق إزاء حدوث موجات حر شديدة وجفاف وحرائق غابات" ويريدون أن تظهر الحكومة قيادتها تجاه التغير المناخي.

وأضافت" أحدث تقرير يظهر أن الاستراليين يدعمون سياسات متعلقة بالمناخ والطاقة أكثر طموحا من التي تتبناها الحكومة الاتحادية حاليا".

#دراسة #الاستراليين #التغير المناخي

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