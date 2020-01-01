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الموساد والجيش انتقدا نتنياهو لاستخدامه الأمن لصالح الانتخابات

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الموساد والجيش انتقدا نتنياهو لاستخدامه الأمن لصالح الانتخابات


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة معاريف العبرية، إن انتقادات وجهت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والموساد لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد إدلائه بمعلومات خطيرة عن منشأة إيرانية سرية.

وأضافت الصحيفة، أن الجيش والموساد اعتبرا أن هذا الأمر يضر بالأمن القومي الإسرائيلي، خاصة وأن المنشأة الإيرانية لم تكن معروفة لدى الغرب، متهمين نتنياهو باستخدام المعلومات الأمنية في الدعاية الانتخابية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نتنياهو شارك فيديو للمؤتمر الصحفي الذي كشف فيه عن المنشأة، مع صور بطاقات انتخابية، ما يعزز فرضية الجيش والموساد باستخدامه الأمن لصالح الانتخابات.

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