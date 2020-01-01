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فتح : العمادي يرسخ الانقلاب وانفصال غزة عن الوطن عبر تمويل تفاهمات التهدئة

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح : العمادي يرسخ الانقلاب وانفصال غزة عن الوطن عبر تمويل تفاهمات التهدئة


رام الله /سما/


علقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على تصريحات رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي.
وقالت الحركة على لسان رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب" إنه كان من الأجدر بالسيد العمادي أن يكون منصفاً في وصف الوضع في غزة، والذي لا يخرجُ عن كونه محاولةً لترسيخ الانفصالِ عن الوطنِ وتثبيت الانقلاب عبر ما يسمى بتفاهماتِ التهدئة التي يتمُّ تمويلها من الخارج". 
وأضاف في تصريحات عبر موقع (فيسبوك): ليس للسلطة الفلسطينيةِ دورٌ في القطاع الذي تسيطر عليه حماس بقوة السلاح، ومع ذلك، وكما يعلم السفير العمادي، تواصل السلطة القيام بالتزاماتها وواجباتها نحو أهلنا في غزة رغم ما تتعرض له السلطة نفسها من حصار مالي ومن قرصنة إسرائيلية.
وأكد الجاغوب أن تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية الوضع المأساوي في غزة هو محاولة بائسة للتهرب من الإقرار بفشل ما يسمى بـ "محاولات التهدئة" التي تمولها أطراف خارجية، وأن الحل الوحيد الذي يضمن الخروج من دوامة الوضع الحالي هو في إنهاء كلّ مظاهر "الانقلاب" وفي عودة الحكومة الشرعية إلى غزة، لممارسة مهامها ومسؤولياتها كاملةً ودون تدخل من أحد.
وكان العمادي قال: إنه لا يوجد أمل في تحقيق السلام بين الفصائل الفلسطينية، والفلسطينيين مع إسرائيل، في المستقبل القريب.
وأضاف في تصريحات لقناة (الجزيرة) باللغة الإنجليزية إن السبب وراء تشاؤمه هو أن الكثير من الناس والأحزاب محلياً وفي المنطقة، يستفيدون مالياً وسياسياً من إبقاء غزة في حالة من النسيان.
وأكد أنه من أجل استكمال مشاريعه لصالح سكان غزة، حارب العقبات السياسية والبيروقراطية الإسرائيلية والانقسام الفلسطيني.
وقال: إن الوضع في غزة يشبه رجلاً يسير على حبل مشدود، ويحاول الحفاظ على توازنه وعدم السقوط بينما الجميع يسخرون منه ويحاولون أن يفقده توازنه ويسقط. 

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