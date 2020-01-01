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طائرة مسيرة قصفت مخزن عتاد للحشد العشائري في الأنبار بالعراق

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرة مسيرة قصفت مخزن عتاد للحشد العشائري في الأنبار بالعراق


بغداد/وكالات/

نقل موقع "السومرية" عن مصدر عراقي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، قوله إن انفجار مخزن عتاد للحشد العشائري في قضاء هيت بمحافظة الأنبار أمس، ناتج عن قصف بطائرة مسيرة.

وقال المصدر إن "الأنباء التي تحدثت عن أن سبب احتراق مخزن للحشد العشائري في منطقة المعمورة بقضاء هيت غرب الأنبار هو تماس كهربائي، كلام غير دقيق".

 وأضاف أن "الانفجار ناجم عن قيام طائرة مسيرة أطلقت صاروخا باتجاه المركز"، مشيرا إلى أن "سيارة كبيرة كانت تحمل أسلحة متنوعة أفرغت حمولتها داخل المركز قبل عملية استهدافه"، مشددا على أن "كل مخازن أسلحة الحشد العشائري لا تحتوي على أسلحة ثقيلة وإنما فقط متوسطة وخفيفة".

ولم يحدد المصدر الأمني، مصدر القصف أو الجهة التابعة لها الطائرة المسيرة.

 وكان انفجار وقع أمس الاثنين في مخزن للعتاد تابع للحشد العشائري لأسباب مجهولة، تلاه سقوط عدد من قذائف الهاون على قرى بمدينة هيت في محافظة الأنبار.

يأتي ذلك، غداة الإعلان عن تعرض فصائل من الحشد الشعبي تتواجد داخل الأراضي السورية إلى قصف إسرائيلي أدى إلى سقوط 18 قتيلا و38 جريحا، حيث تم استخدام أجواء الأردن بمساعدة الأمريكيين من قاعدتهم العسكرية في منطقة التنف، في قصف القاعدة العسكرية. 

المصدر: "السومرية"

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