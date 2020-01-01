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ترامب: لا مشكلة لدي في لقاء روحاني

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: لا مشكلة لدي في لقاء روحاني


واشنطن/وكالات/

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداده لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، لخفض التوتر الحالي بين بلديهما، مشيرا إلى أنه لا مشكلة لديه في عقد مثل هذا اللقاء.

وقال ترامب، في حديث مع صحفيين، مساء اليوم الاثنين، أمام البيت الأبيض، ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء له مع روحاني: "نعم، من الممكن أن يحدث. ولا مشكلة لدي مع ذلك".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "على إيران أن تعالج وضعها لأنهم (الإيرانيون) بصراحة في موقف سيئ جدا حاليا".

وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير قالت إنه من المتوقع أن يجري ترامب وروحاني لقاء ثنائيا خلال الاجتماع المرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكن الجانب الإيراني نفى وجود هذا الاحتمال.

وأعرب ترامب مرارا عن استعداده للقاء القيادة الإيرانية حال كانت جاهزة لذلك، بينما رفض روحاني إجراء أي مفاوضات حتى إلغاء الولايات المتحدة عقوباتها ضد إيران.

وفي ختام قمة مجموعة "G7" في فرنسا، يوم 26 أغسطس، أعرب ترامب، تعليقا على مقترح من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن استعداده لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني، قائلا إن عقد مثل هذا اللقاء في غضون أسابيع قريبة ممكن، فيما أكد لاحقا أن إجراء هذه المحادثات على هامش أعمال الجمعية العامة الأممية ممكن. 

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