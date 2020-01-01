مدافع البحرية يوضح تفاصيل إصابته

غزة / سما /

كشف محمد مهنا مدافع نادي خدمات الشاطئ, عن طبيعة إصابته في الركبة, بعد الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرا.

وأكد مهنا أن صورة الرنين المغناطيسي, أثبتت إصابته بكدمة في الغضروف الهلالي الخارجي للركبة, مبينا أنه يحتاج حوالي 4 أسابيع فقط للمشاركة مع الفريق من جديد.

وأصيب مدافع "البحرية" في ركبته اليمنى خلال لقاء خدمات خانيونس الودي, الذي جرى قبل بداية الموسم الجديد, ما جعله يغادر الملعب فورا.

وبيّن أنه سعيد بعدم حاجته لتدخل جراحي في الركبة, مؤكدا أنه سيخوض فترة تأهيل قصيرة على شاطئ بحر غزة, قبل العودة للظهور مع الفريق.

يشار إلى أن مهنا يعدّ أحد الركائز الأساسية لـ"البحرية" منذ الموسم الماضي, بعدما انضم إليه من قادما غزة الرياضي.