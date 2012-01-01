تركيا تعتقل ابنة مغنية كردية ألمانية مسجونة منذ أكثر من عام

اسطنبول / وكالات/

اعتُقلت ابنة مغنية كردية ألمانية مسجونة في تركيا من أكثر منذ عام، على أيدي السلطات التركية، حسبما قالت محاميتها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الاثنين. وكانت السلطات قد منعت جونول أورس من مغادرة تركيا منذ أيار/مايو بزعم أنها عضو في منظمة إرهابية.

وتم احتجازها لفترة قصيرة بمطار صبيحة كوكجن في اسطنبول في وقت سابق من ذلك الشهر. وكانت أورس في اسطنبول لرؤية والدتها المسجونة، واسمها الفني "هوزان كين". وقالت المحامية نوروز أكالين إن المرأة متهمة بمحاولة عبور الحدود بطريقة غير شرعية، ويتم احتجازها في سجن نسائي بمدينة أدرنة شمال غربي تركيا.

وتم منع "أورس" من السفر بزعم مشاركتها في احتجاج عام 2012 في كولونيا من جانب حزب العمال الكردستاني المحظور. وهي تحمل الجنسيتين الألمانية والتركية. وحكم على والدتها في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بالسجن ستة أعوام وثلاثة أشهر لعضويتها في حزب العمال الكردستاني، وقد اعتقلت في حزيران/يونيو 2018 في أدرنه بعد أن أوقفت الشرطة حافلة كانت تستقلها، أثناء حملة لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وأبدت المغنية، وهي من مدينة كولونيا، دعمها لحزب الشعوب الديمقراطي في حملته الانتخابية. يشار إلى أن حزب العمال الكردستاني مصنف جماعة إرهابية بكل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.