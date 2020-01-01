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دوجلاس كوستا ينفي شائعات ارتباطه بمانشستر يونايتد

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دوجلاس كوستا ينفي شائعات ارتباطه بمانشستر يونايتد


وكالات / سما /

نفى دوجلاس كوستا نجم يوفنتوس صحة التقارير التي أشارت إلى وجود ارتباط ما بينه وبين مانشستر يونايتد وإمكانية الانتقال إليه مشيراً أنه يريد البقاء مع يوفنتوس والفوز بالبطولات بقميص البيانكونيري.

وكان جيوفاني برانكيني ممثل اللاعب البرازيلي السابق والذي ساعده على الانتقال إلى اليوفي قد أكد في تصريحات سابقة بأن مانشستر يونايتد كان مهتماً بقوة بالتعاقد مع كوستا وأن مدربيه أليجري وساري لم يسمحا له بالذهاب.

من جانبه فإن نجم بايرن ميونيخ السابق دحض هذا الأمر تماماً وتعهد بالوفاء للبيانكونيري.

و كتب اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً على حسابه على انستاجرام: “أنا أكتب لأنكر الأخبار التي لا أساس لها من الصحة والتي تم نشرها اليوم والتي قالت أنني كنت في مفاوضات مع بعض الأندية خلال سوق الانتقالات الأخيرة”.

استطرد كوستا: “منذ بداية الموسم كنت واضحاً وأكدت على رغبتي بالبقاء مع اليوفي للفوز بالبطولات ولتقديم التضحيات لأجل قميص يوفنتوس..جونيور ميندوزا هو وكيلي الوحيد والشخص الوحيد المُصرح له بالتحدث نيابةً عني”.

#دوجلاس كوستا #مانشستر يونايتد

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