بيريز يُنير شعاع تفاؤل وسط عتمة ريال مدريد

وكالات / سما /

قال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، إن اللاعبين مطالبون باستعادة الرغبة التي فقدوها خلال الموسم المنصرم، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنه متفائل باستعادة القدرة التنافسة في جميع البطولات المتاحة.

واستضافت صالة المؤتمرات الصحفية في ملعب سانتياجو برنابيو جلسة إحاطة مع الشركاء الممثلين، واستعرض فلورنتينو بيريز القضايا التي سيتم طرحها للتصويت في الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية اللتين ستعقدان يوم الأحد القادم، كما أجاب رئيس ريال مدريد عن أسئلة الصحفيين.

وقال بيريز: “علينا استعادة الرغبة التي فقدناها في الموسم الماضي، لقد افتقرنا إلى التركيز اللازم في تلك المرحلة التي لا تنسى، فعالم كرة القدم أصبح الآن أكثر تنافسية، علينا أن نفكر في أن النجاح الذي أحرزناه جعلنا نفقد الشغف ويتعين علينا استعادة جوع الانتصارات”.

وتابع: “لم يكن الموسم الماضي هو ما نتمناه، خصوصاً عندما يحدث هذا بعد سلسلة تاريخية في دوري الأبطال، فهذا يستحق التأمل والانتقاد الذاتي، لكن مهلاً، قليلاً من العدالة لهذا الفريق، لقد صنع التاريخ”.

وأضاف: “مع هؤلاء اللاعبين، أولئك الذين رحلوا والذين أتوا، والذين لديهم الكثير من المستقبل، يجب أن نجد الطريق الذي فقدناه، عندما يتم الفوز بالعديد من الأشياء لسنوات عديدة، تحدث هذه الظواهر في ريال مدريد وفي جميع الأماكن”.

واختتم رئيس النادي الملكي تصريحاته، بالقول: “سنستعيد القدرة التنافسية التي خسرناها، أنا اثق فيما أقول”.