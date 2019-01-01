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نتنياهو ينقل رسالة " تحذير أخيرة " الى حماس عبر مصر وهذا ما جاء فيها ..

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو ينقل رسالة " تحذير أخيرة " الى حماس عبر مصر وهذا ما جاء فيها ..


القدس المحتلة / سما /

نقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة تهديد عبر الوسيط المصري الى حركة حماس مفادها ان الجيش الاسرائيلي يستعد للبدء بحرب شاملة ضد قطاع غزة.

ونقل موقع "ديبكا الاستخباري " عن مصادر اسرائيلية  قولها بان الرسالة تنص على أنه إذا استمرت حماس في تنفيذ هجمات ضد اسرائيل فان الاخيرة اتخذت قرار بشن حرب ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وتنص الرسالة كذلك على أن هذا تحذير أخير لحماس وأن عليها الوفاء بجميع وعودها لكبح جماح الفصائل المسلحة ووقف اطلاق الصواريخ ..وإذا لم تف حماس بذلك واستمرت الهجمات على أهداف في إسرائيل ، فان الاوامر قد صدرت إلى الجيش الإسرائيلي لشن حملة عسكرية شاملة ضد حماس وغيرها من المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة وأنه بمجرد بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، لن يكون من الممكن توقيفها حتى يحقق الجيش الإسرائيلي الأهداف العسكرية المحددة له".على حد زعم الموقع العبري.

وذكرت مصادر الموقع الاستخباراتي العبري أنه في نهاية الرسالة، أكد نتنياهو أن حماس وقادتها مخطئون، إذا كانوا يعتقدون أن الانتخابات والتي ستجري في 17 سبتمبر الحالي تشكل عائقا امام تنفيذ العملية العسكرية".

ووفقا للمصادر فأنه إذا دخلت إسرائيل في حرب شاملة في غزة، فإنها ستعمل مع أطراف أخرى لتأجيل الانتخابات العامة إلى موعد لاحق وهذا ما يسعى اليه نتنياهو".

وكشفت المصادر الامنية الاسرائيلية ان نتنياهو يبحث عن مخرج لتاجيل الانتخابات وفي حال علم ان الحرب على الجبهة الجنوبية، أو الجبهة الشمالية، ستقود الى تاجيل الانتخابات فسيتحرك فورا".

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