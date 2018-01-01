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نجم برشلونة يوجه رسالة إلى كوتينيو بعد انتقاله إلى البايرن

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجم برشلونة يوجه رسالة إلى كوتينيو بعد انتقاله إلى البايرن


وكالات / سما /

طلب حارس مرمى برشلونة الإسباني لكرة القدم مارك أندريه تير شتيجن من زميله السابق فيليب كوتينيو أن يستمتع بوقته مع بايرن ميونخ وأن يحاول تقديم أفضل ما لديه.

وقضى كوتينيو فترة عصيبة في برشلونة بعد انتقاله قادماً من نادي ليفربول في يناير / كانون الثاني 2018 ، قبل أن يقرر اللعب في الدوري الألماني على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار الشراء.

وأشاد تير شتيجن بقدرات صانع الألعاب البرازيلي باعتباره لاعب كرة قدم رائع للغاية يملك الكثير من الجودة والقدرات لإمتاع جماهير بايرن ميونخ بشكل خاص ومحبي الدوري الألماني بشكلٍ عام.

وناقش حارس المرمى الألماني مسألة انضمام كوتينيو للبايرن في مقابلة مع شبكة “تي أونلاين” وقال : “آمل فقط أن يستمتع هناك ، فيليب ليس لاعب كرة قدم رائع فقط ، لكنه شخص مميز”.

وتابع بقوله : “لم يكن الأمر سهلاً عليه في برشلونة ، آمل أن يتمكن من الاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى مع بايرن ميونخ ، لا يوجد الكثير لأقوله عن جودته لأنه يملك رصيداً سيجعله الأفضل في الدوري الألماني”.

#فيليب كوتينيو #برشلونة #بايرن ميونخ

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