مانشستر سيتي يجمع أول فريق في التاريخ بقيمة مليار يورو

وكالات / سما /

أصبح مانشستر سيتي واحد من أكبر الأندية على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في الآونة الأخيرة بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بنتائج قياسية.

وبجانب قوة فريق السكاي بلوز على أرض الملعب ، فقد تمكن أيضاً من تحطمي العديد من الأرقام القياسية بعد أن أصبح أول نادٍ يجمع تشكيلة تقدر بمبلغ مليار يورو في تاريخ كرة القدم.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلاً عن مرصد (CIES) المختص في بالمال والأعمال في كرة القدم أن قيمة لاعبي مانشستر سيتي أصبحت تتجاوز المليار يورو بعد التعاقدات الأخيرة.

وقفزت تشكيلة مانشستر سيتي حاجز المليار يورو بعد إنفاق 168 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة ، حيث جرى التعاقد مع رودري من أتلتيكو مدريد وجواو كانسيلو من يوفنتوس.

وجاء مانشستر سيتي في المركز الأول من حيث القيمة السوقية على مستوى التشكيلة ، فيما احتل باريس سان جيرمان المركز الثاني بقيمة 913 مليون يورو ، وريال مدريد ثالثاً برصيد 902 مليون يورو.

أفضل 10 أندية من حيث أغلى تشكيلة:-

1) مانشستر سيتي – 1.014 مليار يورو

2) باريس سان جيرمان – 913 مليون يورو

3) ريال مدريد – 902 مليون يورو

4) مانشستر يونايتد – 751 مليون يورو

5) يوفنتوس – 719 مليون يورو

6) برشلونة – 697 مليون يورو

7) ليفربول – 639 مليون يورو

8) تشيلسي – 561 مليون يورو

9) أتلتيكو مدريد – 550 مليون يورو

10) آرسنال – 498 مليون يورو