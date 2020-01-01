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هولندا تسحق إستوينا وألمانيا تعود إلى سكة الانتصارات

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا تسحق إستوينا وألمانيا تعود إلى سكة الانتصارات


وكالات / سما /

واصل منتخب هولندا عروضه القوية بعد أن حقق اليوم فوزاً كبيراً ومستحقاً (4-0) على منتخب إستونيا في مباراته الرابعة من المجموعة الثالثة من دور المجموعات من تصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.

وسجل المهاجم ريان بابل هدفين في الدقيقة السابعة عشرة والثالثة والأربعين من الشوط الأول ، فيما سجل يانيس كوسولوس الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة والسبعين وكستاكيس أرتيماتاس للهدف الرابع في الدقيقة الخامسة والسبعين.

ورفع منتخب الطواحين رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز الثالث في المجموعة الثالثة بعد أن خاض أربع مباريات حتى الآن ، مع بقاء مباراة مؤجلة له والتي ستقام في شهر أكتوبر القادم عندما يواجه منتخب آيرلندا الشمالية.

وفي نفس المجموعة ، عاد منتخب ألمانيا إلى سكة الانتصارات بفوزٍ صعب على إيرلندا الشمالية بهدفين دون مقابل بواسطة المدافع مارسيل هالستينبيرج وسيرج جنابري ، ليحافظ على موقعه في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

وحقق منتخب بلجيكا فوزاً مستحقاً على نظيره الاسكتلندي في الجولة السادسة من المجموعة السادسة بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل ، ليواصل صدارته للمجموعة برصيد 18 نقطة من خلال الفوز في ست مباريات متتالية.

وتمكن منتخب قبرص من الفوز على سان مارينو برباعية دون مقابل في المجموعة السادسة ، في حين حصد منتخب روسيا صاحب المركز الثاني الفوز في اللحظات الأخيرة من المواجهة أمام نظيره الكازاخستاني بواسطة ماريو فرنانديز.

وسيطرت نتيجة التعادل السلبي دون أهداف بين منتخب بولندا ونظيره النمساوي في الجولة السادسة من المجموعة السابعة ، بينما فاز منتخب سلوفينيا على ميدانه ضد إسرائيل بنتيجة (3-2) وانتزع المركز الثاني برصيد أحد عشر نقطة.

#هولندا #ألمانيا

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