  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل مواطنا ويداهم عدة منازل في الخليل

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا من الخليل، وداهمت عدة أحياء في المدينة وبلدة يطا.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت حارة أبو سنينة جنوب الخليل واعتقلت المواطن نائل أحمد أبو حسين (59 عاما) وفتشت منزله بالكلاب البوليسية، وألحقت دمارا في أثاث المنزل ومحتوياته بحجة البحث عن أسلحة، كما داهمت منازل أبنائه  فضل، وخضر، ورمضان، ويوسف.

وأضافت أنه تم مداهمة منزلي الأسيرين المحررين أحمد عمر أبو حسين، وسعيد مصطفى أبو حسين وعبثت بمحتوياتهما.

وفي منطقة جبل أبو رمان جنوب غرب الخليل، داهمت منزلي المواطنين كاظم القصراوي، وعزام ابو عيشة، وفي بلدة يطا جنوبا داهمت منزل المواطن زهير أبو زهرة، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

"لم يشفع له سِنّه".. حماس تطالب السعودية بالإفراج عن أحد قياداتها

نبوءة نهاية إسرائيل ..حلف المُقاومة بات يُشكّل خطرًا وجوديًا حقيقيًا على الكيان

قرارات مجلس الوزراء.. تكليف جميع الوزارات بتحديث بيانات موظفيها في غزة

العثور على جثة شاب من غزة بنهر البوسنة والهرسك

جنرال إسرائيلي : الانسحاب من غزة صائب ولكن أبقينا "أنبوب الأوكسجين" لحماس!!

أطباء شرعيون يستقيلون احتجاجا على «تجاوزات» في قضية إسراء غريب

إعلان قيام "دولة" عربية جديدة واستقبال طلبات المواطنة .. تعرف عليها

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو ينقل رسالة " تحذير أخيرة " الى حماس عبر مصر وهذا ما جاء فيها ..

العمادي يشن هجوما على مصر: تكسب ماديا من الحصار على غزة والانقسام الفلسطيني

المقاومة تسقط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب غزة

مصادر تكشف عن حراك مصري مرتقب بشأن المصالحة نهاية الشهر

0

بالصور.. تفاصيل اجتماع قيادة حماس والفصائل مع الوفد المصري في غزة