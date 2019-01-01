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اهم ما ورد بالإعلام العبري اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اهم ما ورد بالإعلام العبري اليوم الثلاثاء


القدس المحتلة/سما/


 
*القناة 13 العبرية:*
- الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي يؤكد: اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بدون طيار، في جنوبي قطاع غزة الليلة الماضية.
- تعرض سائحة إسرائيلية الليلة الماضية، 24 عاماً ، للسرقة والاغتصاب الجماعي في دولة جنوب افريقيا.
*القناة 12 العبرية:*
- الرئيس الأمريكي ترامب: لا أرى أي مشكلة في اللقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. 
- أسبوع على الإنتخابات: الأحزاب الإسرائيلية تدخل مرحلة الصراع على الأصوات بواسطة الداعية الانتخابية. 
*القناة11 العبرية – كان:*
- مصدر سوري يؤكد: الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولين عن القصف الأخير على المليشيات الإيرانية على حدود سوريا.
- قبل أسبوع على الإنتخابات.. الاستطلاعات تؤكد تفوق حزب "كحول لفان" على حزب الليكود بفارق مقعد واحد.
*القناة 7 العبرية:*
- وزير الخارجية وعضو الكابينت يسرائيل كاتس: سنواصل الهجمات على إيران وحزب الله في كل مكان. 
- مصادر بالبيت الأبيض: ندرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على كل من إيران وتركيا. 
*هآرتس:*
- وزارة الخارجية الإسرائيلية: نقوم بمتابعة حادثة تعرض السائحة الإسرائيلية للاغتصاب الجماعي بجنوب أفريقيا. 
- المحلل العسكري عاموس هرائيل: التوتر الأمني بالشمال، سيفرض نسفه على عملية الانتخابات في إسرائيل. 
*يديعوت أحرونوت:*
- رؤساء الأقسام الخارجية بوزارة الخارجية، يطالبون نتنياهو بالتدخل لحل أزمة الميزانية للنشاطات الخارجية للوزارة. 
- قيادات الأحزاب من تيار اليسار وسط، تهاجم نتنياهو، في أعقاب الكشف عن معلومات أمنية حول برنامج إيران النووي.
*معاريف:*
- غضب في الجيش الإسرائيلي، والشاباك والموساد: نشعر أنه يتم استغلالنا واستخدمنا لأغراض سياسية.
- النيابة العسكرية الإسرائيلية، قدمت لائحة اتهام ضد جندي بدوي من السبع، بتهمة حيازة السلاح بشكل غير قانوني. 
*يسرائيل هيوم:* 
- بعد 24 ساعة على إسقاط حزب الله للطائرة الإسرائيلية في جنوب لبنان، حماس تسقط طائرة إسرائيلية أخرى جنوبي قطاع غزة.
- رئيس الوزراء نتنياهو: إسرائيل هي التي كشفت عن المخازن النووية السرية في إيران.
*والا العبري:*
- الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي: اعتقلت قواتنا الليلة الماضية، 17 شاباً فلسطينياً، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
- اليوم يجري الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية بمنطقة غور الأردن، ومنطقة أصبع الجليل، تستمر حتى ساعات المساء.
 

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