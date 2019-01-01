اهم ما ورد بالإعلام العبري اليوم الثلاثاء

القدس المحتلة/سما/





*القناة 13 العبرية:*

- الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي يؤكد: اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بدون طيار، في جنوبي قطاع غزة الليلة الماضية.

- تعرض سائحة إسرائيلية الليلة الماضية، 24 عاماً ، للسرقة والاغتصاب الجماعي في دولة جنوب افريقيا.

*القناة 12 العبرية:*

- الرئيس الأمريكي ترامب: لا أرى أي مشكلة في اللقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

- أسبوع على الإنتخابات: الأحزاب الإسرائيلية تدخل مرحلة الصراع على الأصوات بواسطة الداعية الانتخابية.

*القناة11 العبرية – كان:*

- مصدر سوري يؤكد: الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولين عن القصف الأخير على المليشيات الإيرانية على حدود سوريا.

- قبل أسبوع على الإنتخابات.. الاستطلاعات تؤكد تفوق حزب "كحول لفان" على حزب الليكود بفارق مقعد واحد.

*القناة 7 العبرية:*

- وزير الخارجية وعضو الكابينت يسرائيل كاتس: سنواصل الهجمات على إيران وحزب الله في كل مكان.

- مصادر بالبيت الأبيض: ندرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على كل من إيران وتركيا.

*هآرتس:*

- وزارة الخارجية الإسرائيلية: نقوم بمتابعة حادثة تعرض السائحة الإسرائيلية للاغتصاب الجماعي بجنوب أفريقيا.

- المحلل العسكري عاموس هرائيل: التوتر الأمني بالشمال، سيفرض نسفه على عملية الانتخابات في إسرائيل.

*يديعوت أحرونوت:*

- رؤساء الأقسام الخارجية بوزارة الخارجية، يطالبون نتنياهو بالتدخل لحل أزمة الميزانية للنشاطات الخارجية للوزارة.

- قيادات الأحزاب من تيار اليسار وسط، تهاجم نتنياهو، في أعقاب الكشف عن معلومات أمنية حول برنامج إيران النووي.

*معاريف:*

- غضب في الجيش الإسرائيلي، والشاباك والموساد: نشعر أنه يتم استغلالنا واستخدمنا لأغراض سياسية.

- النيابة العسكرية الإسرائيلية، قدمت لائحة اتهام ضد جندي بدوي من السبع، بتهمة حيازة السلاح بشكل غير قانوني.

*يسرائيل هيوم:*

- بعد 24 ساعة على إسقاط حزب الله للطائرة الإسرائيلية في جنوب لبنان، حماس تسقط طائرة إسرائيلية أخرى جنوبي قطاع غزة.

- رئيس الوزراء نتنياهو: إسرائيل هي التي كشفت عن المخازن النووية السرية في إيران.

*والا العبري:*

- الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي: اعتقلت قواتنا الليلة الماضية، 17 شاباً فلسطينياً، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

- اليوم يجري الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية بمنطقة غور الأردن، ومنطقة أصبع الجليل، تستمر حتى ساعات المساء.

