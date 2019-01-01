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مصرع 17 شخصا جراء الفيضانات بالمغرب

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 17 شخصا جراء الفيضانات بالمغرب


وكالات

 لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب نحو 30 آخرين بجروح جراء انقلاب حافلة ركاب، بسبب فيضانات ضربت إقليم الرشيدية شرق مغرب.
وقالت وسائل الاعلام المغربية إن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ركاب مفقودين منذ انقلاب الحافلة في "واد دمشان" بمنطقة الخنك، "جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي يوم الأحد.
وأضافت أن 29 من الركاب أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، لكنهم في حالة "مستقرة"، ونقلوا إلى أحد مستشفيات الرشيدية.
وكان ثمانية أشخاص لقوا حتفهم أيضا جراء الفيضانات في جنوب المغرب، بعد أن باغتت السيول مئات الأشخاص الذين كانوا يتابعون مباراة كرة قدم، جرت على ملعب تمت إقامته في مجرى أحد الوديان في قرية بإقليم تارودانت.

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