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الزراعة غزة تعقب على قرار اشتية وقف استيراد العجول من الاحتلال

الإثنين 09 سبتمبر 2019 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة غزة تعقب على قرار اشتية وقف استيراد العجول من الاحتلال


غزة / سما /

قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة، إن قرار حكومة اشتية بشأن وقف استيراد العجول من إسرائيل، يصعب تطبيقه في قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم وزارة الزراعة، إبراهيم البسيوني، أنه من الصعب تطبيق القرار بغزة، لأن القطاع يعتمد بشكل كلي على العجول المستوردة.

وأوضح البسيوني أن هذا القرار يمكن تطبيقه في الضفة الغربية فقط لاعتمادها على الخراف والمواشي، أما القطاع فلا يمكن تطبيقه ولن يتم ذلك.

وقررت حكومة اشتية، في اجتماعها الأسبوعي اليوم الاثنين، وقف استيراد العجول من إسرائيل، بما يُشجع التبادل التجاري مع الدول العربية.

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