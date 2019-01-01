العثور على جثة شاب من غزة بنهر البوسنة والهرسك

غزة / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، أنه تم العثور على جثمان الشاب صلاح كمال حمد من قطاع غزة، في نهر البوسنة والهرسك.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها تابعت ومن خلال سفارتي دولة فلسطين لدى البوسنة والهرسك لدى صربيا قضية غرق الشاب حمد منذ اليوم الأول لاختفائه.

وأضافت أن سفير فلسطين لدى البوسنة والهرسك رزق نمورة تواصل بشكل يومي مع سلطات جمهورية صرب البوسنة الواقعة على الحدود مع صربيا، لمتابعة أية معلومات أو تفاصيل حول الشاب لدى الجهات الرسمية هناك.

وتابعت أن السفير نمورة استطاع اليوم، وبعد طول انتظار، عقد اجتماع مع الجهات المختصة لدى صرب البوسنة، حيث أكدت الجهات الرسمية هناك وبعد تطابق الشهادات والدلائل نبأ وفاة الشاب حمد غرقا والعثور على جثته بجانب النهر، مشيرة إلى أن السفير أبلغ ذوي الشاب حمد بوفاته.

وأكدت الوزارة تواصلها مع ذوي الشاب حمد، لتنسيق الترتيبات اللاحقة.