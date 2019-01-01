نتنياهو يزعم الكشف عن مواقع نووية إيرانية سرية

القدس المحتلة/سما/

ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، أن إسرائيل كشفت عن مواقع نووية سرية في إيران، وأن إيران حاولت التغطية على هذه المواقع بعد الكشف عنها.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تمكنت من الكشف عن المشروع النووي السري لإيران، قبل نحو عام، وبضمن ذلك المخزن النووي السري في تركيزباد، حيث عثر على كميات من اليوارنيوم أخفتها إيران، كان من المفترض ألا يكون بحوزتها.

وأضاف أن إيران أخفت عتادا نوويا كان يفترض ألا يكون بحوزتها، وأنه بعد الكشف عنه، قامت إيران بالتمويه على الموقع بتغطيتها بالحصى.

كما أشار إلى أن المدير بالوكالة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أعلن مؤخرا عدم تعاون إيران مع الوكالة.

كما ادعى نتنياهو أنه تم الكشف عن مواقع سرية أخرى ضمن المشروع النووي الإيراني، وبضمن ذلك موقع لتطوير سلاح نووي في أبادي، جنوب أصفهان، مضيفا أن إيران قامت بتدميره بعد الكشف عنه.

وادعى أيضا أن إيران تخفي نشاطها النووي، وأنه عندما تكشف إسرائيل ذلك، يحاولون التغطية وطمس المعالم.

وبحسبه، فإن إسرائيل تعلم ما يجري في إيران، ومتى وأين، وإنها مصممة على منع إيران من حيازة سلاح نووي.

وفي ختام كلمته، دعا المجتمع الدولي مرة أخرى إلى التيقظ، وممارسة المزيد من الضغوطات على إيران لمنعها من حيازة سلاح نووي.