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النائب العام: نتائج التحقيق في قضية اسراء غريب ستنشر كاملة

الإثنين 09 سبتمبر 2019 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام: نتائج التحقيق في قضية اسراء غريب ستنشر كاملة


رام الله / سما /

أكد المستشار أكرم الخطيب النائب العام، التزام النيابة العامة بنشر نتائج التحقيق في قضية الفتاة اسراء غريب التي قتلت قبل أسبوعين وأصبحت قضية رأي عام بعد الحديث عن قتلها بتهمة "شرف العائلة".

وأوضح النائب العام أن النيابة تسعى من خلال التحقيقات الجارية إلى الوصول للحقيقة كاملة، وسيتم إعلانها للجمهور في الوقت القريب.

جاء ذلك، خلال جلسة نقاش جمعت وزيرة المرأة آمال حمد برفقة قيادة المؤسسات النسوية مع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، لمناقشة قضية الفتاة اسراء غريب.

وقال الخطيب: إن النيابة العامة استمعت إلى عدد كبير من الشهود، وبانتظار نتائج فحوصات الطب الشرعي، لإنجاز التحقيقات الأولية، وبأن النيابة العامة باشرت التحقيق بعد الوفاة مباشرة".

وأضاف: "تم تكليف الطبيب الشرعي الدكتور أشرف القاضي من بيت لحم، لتشريح الجثة، وأخذ العينات اللازمة، وقبل أن تصبح قضية رأي عام".

بدورها، أعربت وزير المرأة، آمال حمد عن ثقتها العالية بالنيابة العامة، في كشف ملابسات قضية المواطنة اسراء غريب، معربة عن شكرها لإتاحة الفرصة للاستماع لقيادة المؤسسات النسوية في التساؤلات التي قدمت بحس عالي من المسؤولية، والإجابة على جلها، فيما لا يتعارض مع سرية التحقيقات الجارية.

وأكدت على أن توفير واقع أفضل للنساء هو عملية تراكمية مستمرة، تعتمد على الشراكة التامة، وتكامل الجهود في عمل دؤوب، لتحديث منظومة التشريعات، أحد الأدوات الرادعة، وبأن أولوية الحكومة حالياً نقاش مسودة قانون العقوبات.

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