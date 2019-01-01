قطامي يتفقد المناطق المهددة بالاستيلاء عليها في بلدة بيت لقيا

رام الله / سما /

تفقد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، اليوم الاثنين، المناطق المهددة بالاستيلاء عليها في قرية بيت لقيا بمحافظة رام الله، في اطار المتابعة المستمرة للمشاريع المنفذة من قبل البنك الاسلامي للتنمية/جدة والمخصصة من الصناديق العربية والإسلامية، بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتيه.

وأكد قطامي استمرار الزيارات التفقدية والتي تأتي ضمن اهتمامات مكتب الصناديق العربية والاسلامية بجميع فئات وشرائح الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون من ممارسات الاحتلال، واستجابة لتوجيهات رئيس الوزراء محمد اشتيه والحكومة لمنح هذه المناطق الأولوية.

بدورها، استعرضت رئيسة البلدية اريج سلامة احتياجات البلدة والأوضاع العامة للمواطنين وما تعانيه جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي من مصادرة وضم لأجزاء كبيرة من الاراضي لصالح جدار الفصل العنصري.

كما اشتملت الزيارة، وادي سلمان ومدرسة التحدي المهددة بالمصادرة، وعددا من المرافق العامة في البلدة للاطلاع على احتياجات المواطنين من المشاريع مشاريع البنية التحتية، خصوصاً في مجالات التعليم والصحة.