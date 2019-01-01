السفير الصيني: موقفنا اتجاه القضية الفلسطينية ثابت وسنواصل دعم الفلسطينيين

رام الله / سما /

أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قواة واي، موقف الصين الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني في جميع القطاعات، وعلى جميع المستويات، خاصة في المحافل والهيئات والمؤسسات الدولية

جاءت تصريحاته هذه خلال لقائه، اليوم الاثنين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، بمقر المنظمة برام الله.

وقال إن الصين عملت مؤخرا على رفع دورها السياسي في المنطقة، وعينت لهذا الصدد نائب وزير الخارجية السابق تشاي جيون بمنصب مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط، في سياق سعيها لتعزيز وتطوير علاقاتها عالميا ومواجهة التحديات والتطورات على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن الصين تواصل عملها على تعزيز مشاريعها التنموية والاقتصادية في فلسطين، إضافة إلى كونها جزء من مشروع طريق الحرير.

من جانبها، استعرضت عشراوي التطورات الدولية الراهنة والأوضاع السياسية والتحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية والمنطقة والعالم أجمع جراء السياسات المتهورة التي تنتهجها الإدارة الأميركية بما فيها الحرب التجارية التي تشنها على دول العالم ومحاولاتها بسط سيطرتها على الاقتصاد العالمي وتحديها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتطرقت للانتخابات الإسرائيلية وأبعادها، والمنافسة فيها بين المرشحين على انتهاك حياة وحقوق ومقدرات شعبنا، مشيرة إلى الانتهاكات الإسرائيلية بما فيها التوسع الاستيطاني وسرقة الأرض والموارد والأموال الفلسطينية.

وطالبت الصين بضرورة تبني سياسات فاعلة لمنع دولة الاحتلال من مواصلة نهجها الاستيطاني الاستعماري والإجرامي الهادف إلى القضاء على احتمالات السلام.

وقالت: "نقدر موقف الصين الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ونأمل ان تتجه مساعيها السياسية المستقبلية نحو إيجاد حل متعدد الأطراف يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بحيث تشكل الصين رافعة للنظام السياسي والقانوني الاممي في مواجهة الشعبوية والانعزالية والعنصرية".