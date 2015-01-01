نتنياهو يُدلي ببيان مساء اليوم حول البرنامج النووي الإيراني

القدس المحتلة / سما /

يُدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، ببيان حول البرنامج النووي الإيراني.

وقالت مصادر عبرية إن نتنياهو سيدلي بالبيان أمام وسائل الإعلام عند الساعة 6:30 من مساء اليوم، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية بتل أبيب.

ويأتي بيان نتنياهو، في أعقاب اتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بانتهاك الاتفاق النووي، وإنشاء أجهزة طرد مركزي لتمكينها من تخصيب اليورانيوم إلى ما دون المستوى المسموح به.

وقال المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان، الاثنين، إن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة لخفض ايران التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.

وأضاف المتحدث أنه إيران قامت السبت "بتركيب أو هي على وشك تركيب" 22 جهازا للطرد المركزي من نوع "إي- آر 4" في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع "إي آر-5" و30 جهازا آخر من نوع "إي آر-6" وثلاثة نماذج من "إي آر-6"، بحسب عمليات "التحقق" التي قامت بها الوكالة في المكان.

وقالت الوكالة في بيان إنه "بالإضافة إلى ذلك، ففي رسالة بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول، أبلغت إيران الوكالة بأنها ستعيد تركيب الأنابيب في خطي أبحاث وتطوير لاستيعاب سلسلة من 164 جهاز طرد مركزي من نوع "إي- آر 2م" وسلسلة من 164 جهاز طرد مركزي من نوع "إي-آر-2م".

ويأتي تأكيد الوكالة غداة انتقاد إيران للدول الأوروبية مؤكدة أنه لم يكن أمامها خيار سوى تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي بسبب "الوعود التي لم يفوا بها".