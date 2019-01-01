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وزير العدل يكشف عن موعد إعلان نتائج تشريح جثمان إسراء غريب

الإثنين 09 سبتمبر 2019 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير العدل يكشف عن موعد إعلان نتائج تشريح جثمان إسراء غريب


رام الله / سما /

أعلن وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، يوم الإثنين، أنه سيتم غدا الثلاثاء إصدار نتائج تقرير الطب الشرعي للنيابة العامة فيما يتعلق بقضية وفاة الشابة إسراء غريب مؤخرا في بيت لحم .

وقال الوزير شلالدة : "أمس تم اللقاء مع الطب الشرعي، وسيصدر التقرير بالكامل عصر غد وسيوزع على الجهات ذات العلاقة كافة"، موضحا أن كل العينات وصلت من المملكة الأردنية "لكنهم الآن في انتظار تقرير الأنسجة".

ويأتي ذلك، فيما قدم ثلاثة من الأطباء الشرعيين في الوزارة استقالاتهم، حيث أكدت وزارة العدل أن هذه الاستقالة ليس لها علاقة بقضية وفاة إسراء غريب.

وذكرت الوزارة في بيان لها على "فيسبوك" أن "استقالة الأطباء الثلاثة تأتي نتيجة لوجود مخالفات لديهم، وصدور عقوبات تأديبية بحق بعضهم، علما أنهم لم يشاركوا من قريب أو بعيد بالتشريح".
وأوضحت الوزارة أن الطبيب الشرعي المكلف بالتشريح من النيابة العامة، هو اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم الدكتور أشرف القاضي.
 

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