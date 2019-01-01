الزراعة في غزة تتلف مليون بيضة منذ بداية العام الحالي

غزة / سما /

أتلفت وزارة الزراعة في قطاع غزة، نصف مليون بيضة تستخدم بإنتاج الدجاج اللاحم منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد اثبات التحليلات المخبرية أنها فاسدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني: لقد تم اتلاف هذه الكمية منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع الشهر الحالي والتي ثبت من خلال تحليلها في مختبر الوزارة اصابتها بأمراض تجعل الصوص هزيلاً وضعيفاً ولا يصلح للتربية، مشدداً على أن ذلك يسبب خسائر كبيرة للمربين.

وأضاف البسيوني: "الوزارة تقوم بنظام رقابي عالي الجودة على استيراد بيض الدجاج اللاحم وتضعاً شروطاً لاستيراده حفاظاً على حياة المواطنين"، متابعاً: "نعمل على تفعيل التشريعات الخاصة بقطاع الدواجن لإعادة تنظيمه".

وتابع: "نأخذ عينات من شحنات البيض التي تستورد لقطاع غزة ونقوم بفحصها، حيث يتم اتلاف ما يثبت اصابته بالأمراض"، مشيراً إلى أن ما يثبت فساده يتم استصدار قرار بمنع استيراده.

وحول أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في قطاع غزة، قال البسيوني: إن ذلك يرجع لشح دخول البيض المخصب وشح في الانتاج.