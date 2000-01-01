برعاية هنية.. خدمات رفح يتوج بطلاً لكأس السلة لأول مرة في تاريخه !

غزة / سما/

توج خدمات رفح بكأس غزة لكرة السلة الذي يحمل اسم الراحل "غسان كنفاني" برعاية مؤسسة أمواج الرياضية، لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على خدمات البريج بنتيجة 74/72 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الشهيد سعد صايل.

وحضر المباراة النهائية لكأس القطاع لفيف من الشخصيات الوطنية والرياضية يتقدمهم الأستاذ عبدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر، د. أسعد المجدلاوى نائب رئيس اللجنة الأولمبية، خليل أبو شمالة نائب رئيس اتحاد كرة السلة، عبد الرحيم مهنا عضو الاتحاد، ومحمد عاشور الأمين العام للاتحاد، وعدنان عيسى رئيس نادي خدمات البريج، وجمال حرب رئيس نادي خدمات رفح.

وقال عبد السلام هنية رئيس مؤسسة أمواج الرياضية: "إننا نشهد يوماً مميزاً بتتويج نادي خدمات رفح بطلاً لكأس كرة السلة لأول مرة في تاريخه، ونجاح العرس الرياضي الفلسطيني بموسم رائع للكرة السلوية".

وأكد هنية على أهمية رسالة بطولة الكأس في نسختها الحالية والتي تحمل اسم الشهيد الراحل غسان كنفاني وذلك تخليدًا لذكراه ووفاءً من الرياضيين لأحد عناوين الإبداع في نُصرة القضية الفلسطينية.

وقدم هنية مكافأة مالية بقيمة 2000 شيكل لنادي خدمات رفح مهنئاً إياه بتتويجه بلقب كأس السلة " كأس الشهيد غسان كنفاني"، مشيداً بمنظومة رفح السلوية بوصولها لمنصات التتويج.

وشكر هنية الجماهير التي توافدت بالآلاف في صالة الشهيد سعد صايل، وذلك لإنجاح العرس السلوي الرياضي الكبير، داعيًا الجماهير إلى مواصلة التشجيع والمؤازرة في سبيل استمرار المسيرة الرياضية.