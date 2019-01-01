فريق من الجامعة يشارك في دورات للتدريب في إنعاش القلب والتنفس

نابلس / سما /

شارك فريق من مستشفى النجاح الوطني الجامعي ضمن فريق فلسطيني في دورات مكثفة للتدريب في مجال إنعاش القلب والتنفس كمقدمين ومدربين لدورات إنعاش القلب والتنفس الأساسية والمتقدمة وذلك في المركز الإقليمي لتدريب إنعاش القلب والتنفس في العاصمة الأردنية عمان.

حيث مثل جامعة النجاح الوطنية والمستشفيات الشريكة ممثلون كل من (د. عائدة القيسي، ود. لبنى السعودي، ود. جمال القدومي، ود. فاطمة حرز الله، و أ. مهدية الكوني، و أ. محمد دويكات من كلية الطب وعلوم الصحة بالإضافة الى د. وفيق عثمان، و أ. احمد اسود من مستشفى النجاح الوطني و أ. عبد اللطيف أبو عيشة من مستشفى الاتحاد النسائي).

ويأتي هذا التدريب في إطار التحضيرات القائمة في جامعة النجاح الوطنية لإفتتاح مركز جامعة النجاح لتدريب إنعاش القلب والتنفس، وقد أثنى القائمون على هذه الدورات على المستوى العلمي والمهارات العملية التي يمتلكها الفريق المبتعث حيث اظهروا مستوى عال من المهارات العملية والمستوى العلمي والقدرة على العمل بروح الفريق.

وصرحت د. القيسي، مديرة دائرة التمريض في جامعة النجاح الوطنية أنه يتم العمل حاليا على قدم وساق لافتتاح مركز جامعة النجاح بأٌقرب وقت ممكن والحصول على الإعتماد من جمعية القلب الأمريكية حيث تم تجهيز المركز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية وذلك لتدريب المنتسبين للمركز بأفضل الإمكانيات المتوفرة عالميا، حيث سيقدم هذا المركز دورات متنوعة لإنعاش القلب والتنفس بناءً على معايير جمعية القلب الأمريكية للطلاب في المجال الطبي بمختلف تخصصاتهم ودورات للعاملين في القطاع الصحي بالإضافة لدورات خاصة بالعاملين في قطاعات المجتمع المحلي المختلفة.

وأشادت د. القيسي بجهود العاملين بالمركز الإقليمي لتدريب إنعاش القلب والتنفس بقيادة د. تغريد النجار وشكرتهم على جهودهم المبذولة مع الفريق المبتعث.