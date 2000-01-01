  1. الرئيسية
  2. مقالات

توضيح حول الرواتب والبنوك والخصومات.. أشرف صالح

الإثنين 09 سبتمبر 2019 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
توضيح حول الرواتب والبنوك والخصومات.. أشرف صالح


في ظل الأزمة المالية ومشكلة الرواتب وخصومات البنوك , إكتشفت أن القليل جداً من آلاف الموظفين هم اللذين بإمكانهم تفسير ما يجري , أما الغالبية العظمى دائماً يتسائلون ما الذي يجري؟ وبناء على ذلك قررت أن أكتب هذا التوضيح , مستندأ بذلك بشهادات حية , سواء من الموظفين أو من البنوك نفسها , وبعد ذلك قمت بتحليل الأمور , والمقارنة  بين ما نسمعه عبر وسائل الإعلام من نشرات لوزارة المالية , وبين ما يجري على أرض الواقع بما يخص نسب الرواتب والخصومات , وقد تبين لي كالتالي..

الرواتب : لا يوجد ما يسمى بنسبة 60% من الرواتب , لأنني إكتشفت ومن خلال البحث أن هناك موظفون يتقاضون أكثر من 60% , وهناك موظفون يتقاضون أقل من 60% , وهناك موظفون ذوي الرواتب العالية يتقاضون أقل من 50% , وهناك موظفون يتقاضون ما يقارب 90% , بمعنى أنني وجدت أن الموظفون بشكل عام  يتقاضون من 40% الى 90% , وذلك إعتماداً على الطريقة التدريجية والتسلسل , فلو كان الجميع يتقاضى 60% من الراتب كما نسمع في وسائل الإعلام , لوجدنا بأن كل شخص موظف نسأله عن نسبة راتبة , لأجاب وقال أنه فعلاً يتقاضى 60% من راتبه , ولكن ما إكتشفته ومن خلال البحث هو عكس ذلك تماماً!! ومع الدهشة والتعجب من ذلك أدركت الأمر بعقلانية , ووجدت أن وزارة المالية لا تستطيع تفنيط نسب الرواتب بدقة عالية كما ينفطها الموظفون نفسهم , وأن الوزارة إعتمدت على نسبة متوسطة تدمج ما بين 40% و 90% كي تقدمها لوسائل الإعلام والرأي العام وهي الــ 60%..

أما بالنسبة للحد الأدنى , وهو 2000 شيكل , فهذا يعني أن كل الموظفون العموميون سيحصلون على 2000 شيكل فما فوق , بمعنى أن الجندي سيحصل على 2000 شيكل كراتب كامل , والضابط سيحصل على 2000 شيكل فما فوق , وهذا يعني أنه لا أحد من الموظفون سيحصلون على أقل من 2000 شيكل , علماً بأن آلاف الموظفون حصلوا على أقل من 2000 شيكل!! وعلماً بأن لا يوجد أحد من الموظفون راتبه أقل من 2000 شيكل , وذلك لأن آخر تفريغات رسمية للسلطة في غزة كانت في عام 2004 , ولا يوجد موظف لا زال مجرد من الرتب أو الدرجة منذ عام 2004 , وهذا يعني أن من تفرغ في عام 2004 جندياً , هو الآن حتما رقيب أو رقيب أول أو مساعد أو ضابط , وهذا يعني أن يكون راتبه تجاوز 2000 شيكل , سواء كان موظفاً مدنياً أو عسكرياً .

البنوك : للأسف الشديد أصبح أكثر من ثلثي الموظفين وحتى الناس المدنيين , يذهبون الى البنوك والمؤسسات الربوية للحصول على قروض ربوية , ورغم أنه من الكبائر , إلا أن الشيطان لا زال يجمل ويلطف ويغري بهذه الأموال , ومن هنا جاء دور إستغلال البنوك لهؤلاء , فالبنك يمنح لك قرضاً بــ10000 دولار , مثلا على 4 أو 5 سنوات , على أن تقوم بسداده 13000 دولار مع فوائده , وفي حال ما يسمى بالجدولة تزيد عليك السنين ونسبة الفوائد , فالجدولة تعني أن تذهب للبنك للحصول على قرض جديد قبل سدادك لقرضك القديم , فيقوم البنك بإعطائك قرض جديد وبشروط وفوائد جديدة , وعند إذن صرف القرض الجديد مع فوائده الجديدة , يقوم البنك بخصم المبلغ المتبقي من قرضك القديم , وهذا يعني أنك عندما تحصل على قرض جدولة بــــ20000 دولار مثلاً , وستقوم بتسديده مع فوائده 26000 دولار , سيقوم البنك بخصم 10000 دولار مثلاً , كدين متبقي من القرض القديم , حينها ستخرج من البنك بـــ10000 دولار , على أن تقوم بتسديده مبلغ 26000 دولار , وهذا بالإضافة الى السنوات الطويلة والتي ستستنزف راتبك..

تأجيل خصم القروض : حدث ولا حرج!! قبل أشهر قام نشطاء ومثقفين بإطلاق مبادرة تهدف لتأجيل خصم أقساط القروض من البنوك , لمدة 4 شهور كمساعدة للموظف الغلبان , وقد إستغلت البنوك هذه المبادرة إعلامياً لصالحها , وذهب غالب الموظفين للتأجيل , وهنا كانت المفاجئة؟ لقد وافق البنك على تأجيل خصم القروض لمدة 4 شهور, على من ليس عليه مبالغ كبيرة للبنك , وذلك على أن يدفع الموظف فائدة إضافية بقيمة أقسام 4 شهور المارد تأجيل أقساطهم , بمعنى : لو كان قيمة القسط للقرض 1000 شيكل , والبنك قام بتأجيل 4 شهور و أي 4 أقساط , هذا يعني أن البنك سيقوم بتأجيل 4000 شيكل مجموع الأقساط مقابل فوائد 4000 شيكل , وهي تعادل قيمة الاقساط الأربعة , يعني الموظف سيدفع للبنك 8000 شيكل بدل 4000 شيكل مقابل تأجيل أقساط القروض لمدة 4 شهور .

الخصومات : البنوك إتبعت آلية خصومات القروض منذ الأزمة المالية والنصف راتب الى الآن ,  بناء على تعليمات من سلطة النقد , وهي كالتالي : ألا تزيد نسبة خصم دفعة القرض المستحقة على الموظف عن أكثر من نصف المبلع المودوع بحسبك من رام الله , مثلا : لو أنا راتبي 3000 شيكل , وقيمة دفعة القرض 1000 شيكل , وفي حال نزل راتبي طبيعي فليس هناك شكلة , يقوم البنك بخصم الدفعة كاملة , وفي حال نزل راتبي بنسبة 70% مثلاً , أي 2000 شيكل , فليس هناك مشكلة أيضاً , سيقوم البنك بخصم الدفعة المستحقة للقرض كاملة , أما لو نزل راتبي بنسبة 50% , أي 1500 شيكل , حينها سيقوم البنك بخصم نصف ما نزل من رام الله فقط , أي سيحصل البنك على 750 شيكل فقط من دفعة القرض المستحقة , والتي أصلها 1000 شيكل , وحينها سيقوم البنك بترصيد الــ 250 شيكل مع فوائدهم على جنب , ليصبح المبلغ متراكم على الموظف لحين نزول مستحقات , وفي حال نزول أي مستحقات للموظف , سيقوم البنك بخصم نصف المبغ المودع بحسابك من المستحقات لصالح المبلغ المتراكم من دفع القروض المستحف على قرضك , وذلك بإتفاق مع سلطة النقد..

الخلاصة : سألت أحد الموظفين , هل نزل لك ما تبقى من راتب شهر فبراير 2019م كما قررت وزارة المالية؟؟ قال لي لا , وشرح لي أن ما تبقى له من راتب فبراير 2019م يلغ 900 شيكل , ولم ينزل له من رام الله سوا 200 شيكل , بالإضافة الى ما يسمى بــ60% , وقال لي أن البنك قام بخصم القرض المستحق من راتب الـــ 60% , وقام بخصم نص المستحقات وهي 200 لصالح المبلغ المتراكم , أي 100 شيكل للبنك , و100 شيكل له , وهكذا تقاس الأمور على جميع فئات الموظفين .

الأكثر قراءة اليوم

قاتل الأميرة ديانا يكشف تفاصيل مثيرة تهز بريطانيا

حماس تكشف ما ستبحثه مع الوفد الامني المصري

العثور على جثة مسؤول أمني سابق في "حزب الله" بمنزل في بيروت

هنية: أدعو لبناء استراتيجية فلسطينية تؤدي لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام67

طائرة مسيرة صغيرة تطلق من غزة.. محللون إسرائيليون: "الدرونات" تهديد متصاعد والحل بالردع

جيش الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف وصفارات الانذار تدوي

ملحم يكشف عن إقامة أكبر محطة توليد كهرباء بالضفة قريبًا

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي : الانسحاب من غزة صائب ولكن أبقينا "أنبوب الأوكسجين" لحماس!!

الاحتلال الاسرائيلي: فيلق القدس الايراني اطلق صواريخ صوب اسرائيل من ضواحي دمشق

حدود

هآرتس تزعم : هل فقدت حماس السيطرة على الشبان في غزة؟

ديختر : على إسرائيل خوض حرب واسعة النطاق بغزة تمتد لسنتين أو ثلاث

"كان" العبرية : مصر تعرض على حماس تسهيلات في ادخال البضائع والكهرباء وزيادة مساحة الصيد