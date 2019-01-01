أسطورة ليفربول يدافع عن أنانية صلاح بعد واقعة ماني

وكالات / سما /

دافع روبي فاولر أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي عن محمد صلاح، بعد واقعة السنغالي ساديو ماني التي أصبحت حديث الصحف فيما بعد، مشيراً إلى أن النجم المصري سيستمر في أنانيته لأنه يقوم بوظيفته وهي التسجيل.

اشتعلت الأجواء بين محمد صلاح وزميله ساديو ماني، بعد عدم تمرير النجم المصري الكرة للمنفرد ماني، خلال مباراة ليفربول الأخيرة بمسابقة الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي، ووقتها كانت تشير النتيجة إلى تقدم الريدز بثلاثية نظيفة، وفضّل صلاح المرور من اللاعب وتصويب الكرة، لينفجر بعدها السنغالي اعتراضاً على ما قام به صلاح.

وانقسمت الآراء حول هذا الأمر، فالبعض يرى أن لقطة صلاح كانت طبيعية، وأن الأمر مبالغ فيه، والبعض الآخر ينتقد صلاح لعدم تمرير الكرة لماني.

وتحدث روبي فاولر لصحيفة “الدايلي ميرور” الإنجليزية قائلاً “الكل يتحدث ويعلق على الهراء المتعلق بأنانية صلاح، وتدمير روح الفريق، ألم تشاهدوا كرة القدم من قبل؟”.

وأضاف “أنت لا يمكنك أن تكون هدافاً كبيراً بدون أن تكون واثقاً من قدرتك على التهديف، وهذا ما يفعله أي هداف، إنهم يتدربون على ذلك طوال الأسبوع”.

وتابع “والأفضل أن يعتقد المهاجم بأنه بإمكانه التسجيل في أي وضعية، ومن أي مسافة، 5 ياردات أو 40، حتى لو كان تمرير الكرة الخيار الأفضل”.

وأكمل “نظرت إلى سجل صلاح، وأعلم بأنه سيواصل القيام بذلك، فأنت لا يمكنك تسجيل الكثير من الأهداف بدون أن تفعل ما يتحدث عن الناس “الأنانية”.

وأردف “ما الذي يريده الناس، هل يريدون أن تكون هدافاً، أم شخص يمرر الكرة فقط، ويصنع الأهداف؟ فأنت لا يمكنك أن تفعل الاثنين”.

وأنهى تصريحاته قائلاً “بجانب هراء الأنانية، فالبعض يقول أن صلاح لم يمرر الكرة لماني لأنه يشعر بالغيرة، ولا يريد أن يسجل ماني، وهذا هراء آخر”.