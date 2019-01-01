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الاحتلال يهدم غرفة زراعية في ترقوميا غرب الخليل

الإثنين 09 سبتمبر 2019 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غرفة زراعية بخلة سلامة في بلدة ترقوميا غرب محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت خلة سلامة قرب مستوطنة "ادورا" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في بلدة ترقوميا، وهدمت الغرفة الزراعية التي تعود ملكيتها للمزارع محمد خليل جعافرة.

وأكد رئيس بلدية ترقوميا عبد المنعم فطافطة ، ان اعتداءات الاحتلال المتكررة على المزارعين في خلة سلامة تهدف إلى تهجير المزارعين والسكان من أراضيهم لصالح "مخططات استيطانية لتوسيع مستوطنتي ادورا وتيلم المقامتين على أراضي المواطنين غرب الخليل".

#الاحتلال #ترقوميا

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