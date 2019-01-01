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براد بيت يكشف سبب انفصاله عن أنجلينا جولي

الإثنين 09 سبتمبر 2019 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
براد بيت يكشف سبب انفصاله عن أنجلينا جولي


وكالات / سما /

كشف النجم العالمي ​براد بيت​ سبب انفصاله عن النجمة ​أنجلينا جولي​، مؤكدا أنه تخطى مشكلة إدمان الكحول التي كان يعاني منها، والتي تعدّ سببا رئيسيا في انفصاله عن جولي، وذلك بعد علاقة دامت 11 سنة.

وأوضح براد بيت لإحدى الوسائل الإعلامية أنه خضع لعدد من الجلسات التي من شأنها أن تساعده على التخلّص من إدمانه، ودامت الجلسات مدة سنة ونصف.

ويذكر أن بيت توجّه مؤخرا إلى إيطاليا للمشاركة في مهرجان البندقية للأفلام بدورته الـ76، والتقطت له هناك عدسات المصورين لحظة وصوله وركوبه قارب أجرة برفقة سيدة شقراء وثلاثة أشخاص آخرين.

#​أنجلينا جولي

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