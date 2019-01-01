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"هذا هو الحب".. وقف 6 ساعات بالطائرة لتتمكن زوجته من النوم

الإثنين 09 سبتمبر 2019 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هذا هو الحب".. وقف 6 ساعات بالطائرة لتتمكن زوجته من النوم


وكالات / سما /

تفاعلت وسائل التواصل بقوة مع صورة لرجل ظل وافقا لمدة ست ساعات أثناء رحلة طيران، حتى تتمكن زوجته من النوم والاستلقاء بأريحية على ثلاثة مقاعد.

وقد نشر الصورة على تويتر مدرب التنمية البشرية لي كورتني جونسون، حيث ظهر رجل يقف في ممر الطائرة في حين تظهر زوجته نائمة ومستلقية على المقاعد الثلاثة.

وقال جونسون إنه التقط الصورة أثناء وقوف الزوج وعلق عليها بالقول "هذا الرجل وقف طيلة ست ساعات (في الجو) حتى تتمكن زوجته من النوم.. هذا هو الحب".

وقد شارك أكثر من 10 آلاف شخص في نقاش حول الصورة، وحازت على إعجاب 13 ألفا، وأعاد نشرها أزيد من ثلاثة آلاف.

وقد وصف البعض هذا السلوك بأنه نهاية الحب أو قمّته، وأبدوا استغرابهم من قدرة الرجل على الوقوف طيلة هذا الوقت رغم أنه يبدو متقدما في العمر. ولغرابة القصة شكك آخرون في مصداقية الصورة.

لكن الكثير من التعليقات هاجمت المرأة ووصفتها بالأنانية والاستغلالية، إذ كان بإمكانها إسناد رأسها على كتف زوجها والنوم دون أن ترهقه بالوقف أثناء رحلة جوية طيلة ست ساعات.

وكتب أحدهم "هذا ليس حبا. إنها أنانية مفرطة من جهة الزوجة.. الحب ليس بهذه الطريقة". وقال آخر "هذا استغلال.. وغاية التهور والاستهتار".

#النوم #الحب

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