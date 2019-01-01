9 نصائح للحفاظ على نضارة بشرتك بعد سن 40

وكالات / سما /

تلاحظ النساء بعد بلوغ سن الأربعين تغييرات مختلفة، خاصة على مستوى البشرة، بسبب انخفاض مستوى الهرمونات، فكيف يمكن المحافظة على نضارة البشرة بعد سن الأربعين؟

وقال موقع "ستيب تو هيلث" الأميركي في هذا التقرير إنه مع تقدم العمر تنخفض مستويات الإستروجين والبروجستيرون، وهما الهرمونان المسؤولان على الحفاظ على نضارة البشرة، مما يجعل بشرتك أقل سماكة وأكثر جفافا.

وفي حال كنت في سن الأربعين، فعليك أن تعلمي أنه لا يمكنك اتباع روتين الجمال ذاته الذي كنت تعتمدينه قبل عشر سنوات لأن بشرتك تحتاج إلى عناية خاصة في هذه السن. وفي حين تكون البشرة في سن العشرين ناعمة وسلسة، تصبح التجاعيد والترهلات أكثر وضوحا مع تقدمك في السن.

وقدم الموقع نصائح للحفاظ على بشرتك شابة في سن الأربعين:

1- اغسلي وجهك يوميا

بمجرد أن تستيقظي، عليك غسل وجهك بالصابون والماء الدافئ. وبعد ذلك، استعملي دوائر القطن ومنظف الوجه لإزالة الشوائب من وجهك إلى أن يصبح نظيفا تماما. ومن الأفضل أن تتبعي هذا الروتين في الصباح وفي الليل قبل النوم.

2- الحفاظ على ترطيب البشرة

يمثل ترطيب البشرة إحدى العادات المهمة للحصول على بشرة أصغر سنا بعد سن الأربعين. إن الكريمات الليلية مهمة، خاصة تلك التي تحتوي على خصائص مقاومة للشيخوخة. فعلى سبيل المثال، حاولي اختيار كريم يحتوي على الكولاجين وحمض الهيالورونيك وفيتامين سي.

3- حماية البشرة من أشعة الشمس

تصبح بقع الوجه أكثر شيوعا بعد سن الأربعين، لذلك من المهم وضع واقي الشمس يوميا. استخدمي واقيا ذا عامل وقاية شمسي يعادل ثلاثين على الأقل، بغض النظر عما إذا كان الطقس مغيما أو مشمسا. وطبقي المستحضر على كامل وجهك وخط الرقبة، لأنها تكشف أكثر عن تقدمك في السن. وإلى جانب ذلك، حاولي وضع مكياج يتضمن واقيا شمسيا.

4- استخدام سيروم الوجه

في الواقع، لا تستخدم جميع النساء السيروم، رغم أنه يعد من أفضل المواد التي تساعد في الحفاظ على بشرة شابة وناعمة. ضعي السيروم على وجهك قبل المرطب وسترين كيف ستبدو بشرتك أكثر إشراقا وذات بريق صحي. ومن الأفضل استعمال سيروم ذي تأثير علاجي أو غني بالفيتامينات.

5- الاستفادة من تقشير البشرة

يساعد تقشير البشرة على إزالة خلايا الجلد الميتة، وتجديد خلايا البشرة وتأخير الشيخوخة المبكرة. أحسني اختيار مستحضرات التجميل المناسبة لك، وإلا ستصبح بشرتك أكثر جفافا بعد سن الأربعين. وحبذا لو تختارين المزيد من المنتجات الزيتية أو المستحضرات المخصصة للبشرة الناضجة.

6- المحافظة على وزنك

يتباطأ الأيض عند تقدمك في السن، خاصة بعد سن الثلاثين. وفي حال لم تكثفي وتيرة التدريبات الرياضية الخاصة بك، فمن المرجح أن تكسبي بعض الوزن.

7- الحصول على فيتامينات سي وإي

من الضروري دمج الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات سي وإي في نظامك الغذائي للحفاظ على بشرة شابة في سن الأربعين.

8- وضع ماكياج أخف

من شأن الطبقة السميكة من كريم الأساس والبودرة أن تجعل تجاعيد وخطوط الوجه أكثر وضوحا، مما يجعلك تبدين أكبر سنا. وتساعد ظلال العينين الفاتحة وأحمر الشفاه الخفيف على إخفاء العيوب. فضلا عن ذلك، يجب ترطيب البشرة جيدا قبل وضع كريم الأساس، مما سيجعل التجاعيد أقل وضوحا.

9- شرب كميات كبيرة من الماء

خلال جميع مراحل الحياة، يعد شرب كميات كبيرة من الماء ضروريا لصحتك. ومع ذلك، خلال بلوغك سن الأربعين فأنت بحاجة إلى شرب المزيد من الماء أكثر حتى من الكمية المعتادة.