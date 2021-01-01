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آبل تريد من سيري أن تكون "طبيبة" في 2021!

الإثنين 09 سبتمبر 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آبل تريد من سيري أن تكون "طبيبة" في 2021!


وكالات / سما /

تطور آبل مساعدها الصوتي الصوتي سيري (Siri)، بحيث إن الإصدار الوشيك لنظام (iOS 13) سيتضمن بعض التحديثات المثيرة للاهتمام للمساعد الصوتي، وذلك بحسب تقرير جديد صادر عن صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وتحتوي قائمة الترقيات المدرجة للإصدار بحلول خريف 2021 القدرة على إجراء محادثة متكررة حول المشاكل الصحية، والترجمة الآلية المدمجة، ودعم عتادي جديد لجهاز جديد.

ووفقًا للتقرير، فإن الإصدار التالي من سيري سيكون مزودًا بقدرات أكثر توسعًا، مع دمجه بشكل أكبر في تطبيقات، مما يتيح لساعة آبل الذكية وصولاً أكثر قوة إلى إمكانات وتطبيقات، مثل (Shazam)؛ والعثور على أصدقائي (Find My Friends)؛ ومتجر آب ستور (App Store).

بالإضافة إلى ميزة قراءة الرسائل النصية بشكل تلقائي من خلال سماعات الشركة اللاسلكية (AirPods)، على غرار الميزة المماثلة في (CarPlay)، والتي ظهرت داخل النسخ التجريبية من نظام (iOS 13).

وكشفت آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC) أن توجيه سيري أثناء التنقل سيكون أكثر طبيعية وإفادة في (iOS 13)، لذا بدلاً من سماع سيري يقول: بعد ألف قدم انعطف يسارًا، فإنه سيقول: انعطف يسارًا عند إشارة المرور التالية.

وبغض النظر عن (iOS 13)، فإن آبل لديها بعض الخطط الأكثر طموحًا لمساعدها الشخصي الذكي، وفي حال سار كل شيء وفقًا للخطة، فسوف تقدم آبل مع (iOS 14) إصدارًا من سيري سيكون قادرًا على النقاش مع المستخدمين بشأن المشكلات الصحية المختلفة.

ويشير التقرير إلى أنه سيكون بالإمكان استخدام سيري جنبًا إلى جنب مع نظام على غرار (WebRX) لتجميع الأعراض وتحويلها إلى توصيات صحية.

وفي حين أن النطاق الكامل لخطط آبل مع سيري في هذا الصدد ما يزال غير واضح، إلا أنه ليس مفاجئًا على الإطلاق، وذلك بالنظر إلى مشاركة آبل المستمرة في المجال الصحي.

وضاعفت آبل خلال السنوات الأخيرة من ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية على ساعتها الذكية، وطرحت مع الجيل الرابع من الساعة (Series 4) تطبيق (ECG) لإنتاج تخطيط كهربائي للقلب، والذي أثبت حتى الآن أنه مفيد، ونبه المستخدمين إلى أمراض القلب التي تهدد حياتهم.

#آبل

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