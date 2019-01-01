  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلي: فيلق القدس الايراني اطلق صواريخ صوب اسرائيل من ضواحي دمشق

الإثنين 09 سبتمبر 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي: فيلق القدس الايراني اطلق صواريخ صوب اسرائيل من ضواحي دمشق


القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الاسرائيلي انه تم رصد اطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا الى اسرائيل .

وزعم الجيش في بيانه" لم تجتاز الى داخل إسرائيل حيث تم اطلاقها من قبل عناصر بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق".

وحمل الجيش الاسرائيلي سورية مسؤولية كل عملية تنطلق من أراضيه. وقال الناطق بلسان الجيش: نحن نحذر نظام بشار الأسد أنه سيدفع ثمنًا باهظًا على سماحه للإيرانيين وللميليشيات الشيعية العمل من داخل أراضيه حيث يغضّ طرفه، وحتّى يتعاون معها. لا يخفى هذا الشيء علينا. وقد أُعذر من أنذر".

الأكثر قراءة اليوم

قاتل الأميرة ديانا يكشف تفاصيل مثيرة تهز بريطانيا

الوفد المصري يصل غزة اليوم بعد أن قدم موعد وصوله بسبب التطورات الاخيرة

حماس تكشف ما ستبحثه مع الوفد الامني المصري

هنية: أدعو لبناء استراتيجية فلسطينية تؤدي لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام67

العثور على جثة مسؤول أمني سابق في "حزب الله" بمنزل في بيروت

طائرة مسيرة صغيرة تطلق من غزة.. محللون إسرائيليون: "الدرونات" تهديد متصاعد والحل بالردع

جيش الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف وصفارات الانذار تدوي

الأخبار الرئيسية

ديختر : على إسرائيل خوض حرب واسعة النطاق بغزة تمتد لسنتين أو ثلاث

حدود

هآرتس تزعم : هل فقدت حماس السيطرة على الشبان في غزة؟

"كان" العبرية : مصر تعرض على حماس تسهيلات في ادخال البضائع والكهرباء وزيادة مساحة الصيد

حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرّة في خراج بلدة رامية الجنوبية

هنية: أدعو لبناء استراتيجية فلسطينية تؤدي لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام67