  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يتمنى الشفاء لأمير الكويت ويتطلع لاستقباله

الإثنين 09 سبتمبر 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يتمنى الشفاء لأمير الكويت ويتطلع لاستقباله


وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تطلعه لاستقبال أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، متمنيا له الشفاء العاجل بعد تأجيل الأخير اللقاء المقرر بسبب دخوله إلى المستشفى.

وقال البيت الأبيض في بيان صحفي، أمس الأحد، إن ترامب يتطلع لاستقبال أمير الكويت في واشنطن بمجرد تماثله للشفاء.

وأضاف البيان أنه تم إبلاغ الرئيس الأمريكي أن الشيخ صباح الأحمد سيؤجل زيارته المقررة في الـ12 من سبتمبر الجاري إلى البيت الأبيض بعد أن دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال العلاج.

وأكد البيان أن الأمير هو قائد يحظى باحترام كبير، وقد ظل شريكا للولايات المتحدة في مواجهة التحديات في المنطقة.

هذا وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، علي جراح الصباح، في وقت سابق، أن الأمير دخل إلى مستشفى بالولايات المتحدة وتم تأجيل لقائه مع ترامب.

الأكثر قراءة اليوم

قاتل الأميرة ديانا يكشف تفاصيل مثيرة تهز بريطانيا

الوفد المصري يصل غزة اليوم بعد أن قدم موعد وصوله بسبب التطورات الاخيرة

حماس تكشف ما ستبحثه مع الوفد الامني المصري

هنية: أدعو لبناء استراتيجية فلسطينية تؤدي لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام67

العثور على جثة مسؤول أمني سابق في "حزب الله" بمنزل في بيروت

طائرة مسيرة صغيرة تطلق من غزة.. محللون إسرائيليون: "الدرونات" تهديد متصاعد والحل بالردع

جيش الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف وصفارات الانذار تدوي

الأخبار الرئيسية

الاحتلال الاسرائيلي: فيلق القدس الايراني اطلق صواريخ صوب اسرائيل من ضواحي دمشق

ديختر : على إسرائيل خوض حرب واسعة النطاق بغزة تمتد لسنتين أو ثلاث

حدود

هآرتس تزعم : هل فقدت حماس السيطرة على الشبان في غزة؟

"كان" العبرية : مصر تعرض على حماس تسهيلات في ادخال البضائع والكهرباء وزيادة مساحة الصيد

حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرّة في خراج بلدة رامية الجنوبية