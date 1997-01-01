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"التربية" تعلن نتائج امتحانات الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

الإثنين 09 سبتمبر 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تعلن نتائج امتحانات الاجتياز لبرامج تعليم الكبار


رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، نتائج امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار للعام 2019 في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن عدد المتقدمين لامتحان محو الأمية بلغ 609 نجح منهم 507 بنسبة نجاح عامة 83.3%، أما امتحان التعليم الموازي؛ فقد بلغ عدد المتقدمين له 335 نجح منهم 305 بنسبة نجاح عامة 91%..

وأوضحت "التربية" أنه بإمكان الدارسين مراجعة مديريات التربية للحصول على نتائجهم.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن معدلات الأمية في فلسطين تعتبر من أقل المعدلات في العالم، وان معدل الأمية في فلسطين انخفض بنسبة 80% خلال العقدين الماضيين.

وبلغ معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر %13.9 عام 1997 ووصل إلى 2.8% عام 2018، وانخفض المعدل في الضفة من 14.1% عام 1997 إلى 3.0% عام 2018، أما في قطاع غزة فقد انخفض من 13.7% إلى 2.4% للفترة ذاتها.

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