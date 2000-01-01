لأول مرة ..خدمات رفح بطلا لكأس السلة

غزة / سما /

حصد خدمات رفح لقب كأس السلة في قطاع غزة "الراحل غسان كنفاني", الذي جرى برعاية مؤسسة أمواج الرياضية, عقب انتصاره على نظيره خدمات البريج (74-72) في المباراة النهائية.

وجاءت المباراة مثيرة بين الطرفين, وحسم "الأخضر" اللقاء لمصلحته بالنتيجة النهائية, بعدما انتهى الربع الأول بالتعادل (16-16), قبل أن يخسر في الثاني (15-19), قبل أن يكسب الثالث (20-19).

ولكن لاعبي خدمات رفح قدّموا عرضا مغايرا في الربع الأخير, إذ وصلت النتيجة للتعادل بين الطرفين (72-72), إلا أن وائل تيم سجل نقطتين حاسمتين لـ"الأخضر", ما جعله يحصد لقب كأس السلة للمرة الأولى في تاريخه.

وفي سياق متصل, منح عبد السلام هنية مدير مؤسسة أمواج الرياضية, خدمات رفح مبلغ 2000 شيكلا مكافأة له على إحرازه البطولة.

وذكر هنية أن "الأخضر" الرفحي وخدمات البريج قدّما عرضا مميزا نال إعجاب الجماهير, مشيرا إلى أنه سيواصل دعمه للرياضة الفلسطينية بمختلف ألعابها.