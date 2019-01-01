أطباء شرعيون يستقيلون احتجاجا على «تجاوزات» في قضية إسراء غريب

رام الله / سما /

قدم تسعة أطباء استقالاتهم من معهد الطب الشرعي الفلسطيني أمس الأحد على خلفية قضية إسراء غريب التي توفيت في ظروف غامضة مطلع الشهر الماضي، وفق ما أفادت به مراسلة «الحرة» في رام الله.



والأطباء هم مسؤولو الطب الشرعي في محافظات وسط وجنوب الضفة الغربية، وكان من المفترض أن يشاركوا في كتابة التقرير الطبي الخاص بإسراء غريب، حيث إنهم أعضاء في اللجنة التي يتم تكليفها بتشريح الحالات الجنائية في معهد الطب العدلي – أبو ديس.



وأضافت مصادر أن الأطباء يعتبرون أن بعض التجاوزات في الدائرة أثرت على عملهم بشكل مباشر وساهمت في تأخير بعض الإجراءات المتعلقة بدائرة الطب الشرعي، ومنها ما يتعلق بقضية إسراء غريب حيث استغرق صدور التقرير الطبي الخاص بها وقتا طويلا لا يتناسب وكونها قضية رأي عام حيث إنه يمكن إنجاز التقرير بشكل أسرع، بالإضافة إلى وجود حالة من التكتم والغموض في هذا الملف.



لكن وكيل وزارة العدل الفلسطينية محمد أبو السندس أكد لصحيفة «الحدث» المحلية أن الأطباء المستقيلين «لم يشتركوا في تشريح جثة إسراء غريب».

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