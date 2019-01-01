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فوز غالي للأقصى.. والجلاء والزيتون الي التعادل

الإثنين 09 سبتمبر 2019 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوز غالي للأقصى.. والجلاء والزيتون الي التعادل


غزة / سما /

حقق الأقصى فوزا غاليا على نظيره خدمات خانيونس (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى.

ويدين الأقصى بانتصاره الثمين إلى لاعبه محمود أبو خصيوان الذي سجل هدف المباراة الوحيد (69), ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز السادس مؤقتا بالتساوي مع بيت حانون الأهلي, ويبقى رصيد خدمات خانيونس 3 نقاط في المركز الخامس مؤقتا.

الجلاء – الزيتون (1-1)

وتعادل الجلاء مع منافسه الزيتون (1-1).

وتقدم الجلاء عن طريق إسماعيل أبو دان (19), قبل أن يتعادل الزيتون عبر محمد الظاظا (85).

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء للزيتون نفذها محمد صيام (26).

ورفع الجلاء رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول مؤقتا, وأصبح رصيد الزيتون نقطة واحدة في المركز العاشر مؤقتا.

#الأقصى #خدمات خانيونس

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