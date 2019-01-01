جيش الإحتلال يعلق على "إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية" جنوب لبنان

القدس المحتلة / سما /

قال الجيش الإسرائيلي، إن طائرة بدون طيار تابعة له، تحطمت داخل جنوب لبنان في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وأن لا خطر من تسرب المعلومات التي بحوزتها.

وأضاف الجيش عقب إعلان "حزب الله" عن إسقاطه طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب لبنان، أن"الطائرة بدون طيار كانت عبارة عن طائرة صغيرة، من طراز المروحية، وكانت تقوم بعمليات استطلاع روتينية في المنطقة"، لكنه لم يؤكد أنها أسقطت أم سقطت لسبب فني، قائلا "لقد سقطت على حد علمنا".

ولفت الجيش إلى أنه "لا يوجد أي قلق من المعلومات التي يمكن الحصول عليها من الطائرة بدون طيار".

وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن أنه أسقط طائرة إسرائيلية بدون طيار صباح اليوم أثناء دخولها جنوب لبنان بالقرب من قرية الرامية. وأن الطائرة هي الآن بحوزته.

وتعهد الحزب مؤخرا بالبدء في إسقاط طائرات التجسس الإسرائيلية بدون طيار بعد هجوم بطائرة بدون طيار على معقله في بيروت قبل أسبوعين.