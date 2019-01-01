نجم الوطني ضمن قائمة الأفضل في الجولة الأولى للتصفيات

رام الله / سما /

سلّط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم, الضوء على تألق نجوم المنتخب "الوطني" أمام أوزبكستان, في الجولة الأولى من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

وأكد الاتحاد الآسيوي, اختيار عدي الدباغ نجم "الوطني" ضمن أفضل خمسة لاعبين برزوا في الجولة الافتتاحية, بعد مستواه القوي ضد أوزبكستان.

وسجل الدباغ الهدف الأول لمنتخب فلسطين, كما أنه كان مصدر الخطورة المستمرة على مرمى أوزبكستان، الأمر الذي حد من اندفاع لاعبي الخصم لتعزيز الهجوم.

يشار إلى أن منتخب فلسطين حسم لقاء أوزبكستان (2-0), ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات.