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فينالدوم: كلوب لا يطلب منا الفوز بالدوري الإنجليزي

الإثنين 09 سبتمبر 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فينالدوم: كلوب لا يطلب منا الفوز بالدوري الإنجليزي


وكالات / سما /

أشاد جورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول، بالهدوء الذي يتحلى به المدرب الألماني يورجن كلوب، مشيراً إلى أن هذا الأخير لا يضعهم تحت الضغط ولا يطلب منهم الفوز بألقاب معينة مثل الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قريباً خلال الموسم الماضي من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل دام 29 عاماً، لكنه تخلف بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر والبطل مانشستر سيتي، ومن المتوقع أن يشهد هذا الموسم كذلك، منافسة حامية الوطيس بين الفريقين.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للريدز: “لقد أصبحنا هادئين بعد الفوز بلقب دوري الأبطال، وبتنا نعرف الآن كيف يكون شعور البطل الفائز باللقب الأغلى، ونريد أن نواصل العمل من أجل الفوز بالمزيد من الألقاب”.

وتابع: “يورجن كلوب لا يضعنا تحت ضغط كبير للفوز بلقب الدوري الإنجليزي ولا يطلب منا الفوز ببطولة بعينها؛ أستطيع أن أؤكد أنه لم يفعل ذلك أيضاً في الموسم الماضي، فهو يحافظ على رباطة جأشه دائماً في هذا الصدد”.

واختتم بالقول: “كل ما يهمه هو أن يبذل كل لاعب أقصى ما لديه في كل حصة تدريبية وفي كل مباراة، ولنرى ما ستؤول إليه الأمور في نهاية الموسم، إذا نظرت إلى قائمة اللاعبين الكبار الذين لم يحققوا لقب دوري الأبطال، ستجد أنها تضم العديد من اللاعبين المشاهير أكثر مما تتخيل، وهذا ما يضيف إلى إنجاز فوزنا باللقب في الموسم الماضي أهمية أكبر”.

#فينالدوم

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