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بول بوجبا يستغنى عن حلم الانضمام لـ ريال مدريد

الإثنين 09 سبتمبر 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بول بوجبا يستغنى عن حلم الانضمام لـ ريال مدريد


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية بأن الفرنسي بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد استغنى عن فكرة الانضمام لصفوف ريال مدريد، ويستعد لتجديد عقده مع الشياطين الحمر.

وارتبط اسم بول بوجبا بالانتقال لفريق ريال مدريد، حيث كان يعتبر الهدف الأول والرئيسي للمرينجي، بناءً على طلب خاص من زين الدين زيدان مدرب الريال الحالي.

وطلب اللاعب أكثر من مرة الرحيل عن مانشستر يونايتد، وبشكل علني، ولكن انتهى به المطاف بالبقاء مع مانشستر يونايتد، بل وسيجدد أيضاً عقده.

وأكملت الصحيفة أن ريال مدريد وجد صعوبات كبيرة في حسم صفقة بول بوجبا، حيث كان عليه بيع الثنائي جاريث بيل، وخاميس رودريجيز، ولكنه فشل في ذلك.

والآن، الحديث تغير 180 درجة، وبات اللاعب قريباً من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، ونسيان حلم ريال مدريد.

وأوضحت “آس” بأن إد وودوارد في تواصل مستمر مع مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا من أجل حسم مسألة تجديد عقده.

بول بوجبا عقده ينتهي مع مانشستر يونايتد صيف عام 2021، مع إمكانية إضافة موسم آخر، ولكن اللاعب يرغب في تجديد عقده الآن من أجل زيادة راتبه السنوي، والحصول على بعض الإمتيازات الأخرى.

#بول بوجبا

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