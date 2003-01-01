فينجر نادم على عدم جلب ميسي إلى آرسنال عام 2003!

وكالات / سما /

اعترف مدرب آرسنال السابق آرسين فينجر بأنه كان لديه مفاوضات مع برشلونة في عام 2003 للتوقيع مع ليونيل ميسي عندما كان اللاعب ضمن أكاديمية “اللا ماسيا” للشباب الخاصة بالنادي الكاتالوني.

وكان لدى فينجر قائمة طويلة من أسماء بعض اللاعبين الشبان الذي يريد التوقيع معهم في هذا الوقت وأصبح بعضهم من أعظم اللاعبين في اللعبة مثل كريستيانو رونالدو والذي اعترف بأنه كان لديه بضعة محادثات مع المدرب الفرنسي قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد.

وأوضح فينجر الآن بأنه تحدث مع ميسي حول القدوم إلى فريق المدفعجية عام 2003.

قال المدرب الفرنسي الشهير لشبكة بي إن سبورتس: “كنا في محادثات معه عندما اشترينا فابريجاس من البارسا لأنه ميسي لعب معه وكذلك كان معهما جيرار بيكيه”.

أضاف: “لقد بقى ميسي في إسبانيا في النهاية..كنا مهتمين بالتوقيع معه لكنهم رفضوا أن يتركوه يرحل وقالوا أنه ليس متاحاً للانتقال في هذا الوقت”.

وعن ما إذا كان قد اقترب من التوقيع مع كريستيانو رونالدو بالفعل قال: “نعم..عليك في بعض الأحيان أن تعيش مع شعور الندم..أنت تعرف، هناك بعض الأعمال الكبيرة التي لا تنجزها في وقتها وهذا أمر موجود في الحياة بصورة عام”.

وعما إذا كان يفضل ميسي على رونالدو قال فينجر بأنه يفضل “فن” ليونيل ميسي ثم أضاف: “أريد أن أقول أن كلاهما جيدان للغاية لدرجة أنك لا تستطيع اختيار واحداً منهما دون الآخر..إنهم على نفس المستوى، ميسي قادر على إعطاء اللمسة الأخيرة وصناعتها لرفاقه لذا ربما يكون أكثر إبداعاً من رونالدو الذي يتميز بالحسم وهو أفضل في الألعاب الهوائية وأكثر قوة..لكن ميسي أكثر فنية لذلك ربما يغريك أكثر بعض الشىء”.