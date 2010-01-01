  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نادال يتوج بلقب أمريكا المفتوحة للمرة الرابعة في مسيرته

الإثنين 09 سبتمبر 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادال يتوج بلقب أمريكا المفتوحة للمرة الرابعة في مسيرته


وكالات / سما /

توج اللاعب الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني عالميا بلقب فردي الرجال في منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ، للمرة الرابعة في مسيرته ، اليوم الأحد.

وتمكن نادال من تحقيق لقب آخر البطولات الأربع الكبرى “جراند سلام” لهذا الموسم ، بعدما تغلب على منافسه الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الخامس عالميا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 7-5 و 6-3 و 5-7 و 4-6 و6-4.

وبهذا الفوز نجح نادال في حصد لقبه الرابع في أمريكا المفتوحة ، حيث سبق له الفوز 3 مرات من قبل أعوام (2010 ، 2013 و 2017).

كما نجح نادال في حصد لقبه التاسع عشر في البطولات الأربع الكبرى “جراند سلام” ، ليقترب أكثر من صاحب الرقم القياسي السويسري روجر فيدرر صاحب الـ (20 لقبا).

#رافاييل نادال

الأكثر قراءة اليوم

قاتل الأميرة ديانا يكشف تفاصيل مثيرة تهز بريطانيا

الوفد المصري يصل غزة اليوم بعد أن قدم موعد وصوله بسبب التطورات الاخيرة

حماس تكشف ما ستبحثه مع الوفد الامني المصري

العثور على جثة مسؤول أمني سابق في "حزب الله" بمنزل في بيروت

طائرة مسيرة صغيرة تطلق من غزة.. محللون إسرائيليون: "الدرونات" تهديد متصاعد والحل بالردع

ملحم يكشف عن إقامة أكبر محطة توليد كهرباء بالضفة قريبًا

الاحتلال يعلن عن إستشهاد أسير في مستشفى أساف هاروفيه

الأخبار الرئيسية

حدود

هآرتس تزعم : هل فقدت حماس السيطرة على الشبان في غزة؟

"كان" العبرية : مصر تعرض على حماس تسهيلات في ادخال البضائع والكهرباء وزيادة مساحة الصيد

حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرّة في خراج بلدة رامية الجنوبية

جيش الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف وصفارات الانذار تدوي

هنية: أدعو لبناء استراتيجية فلسطينية تؤدي لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام67