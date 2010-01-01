نادال يتوج بلقب أمريكا المفتوحة للمرة الرابعة في مسيرته

وكالات / سما /

توج اللاعب الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني عالميا بلقب فردي الرجال في منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ، للمرة الرابعة في مسيرته ، اليوم الأحد.

وتمكن نادال من تحقيق لقب آخر البطولات الأربع الكبرى “جراند سلام” لهذا الموسم ، بعدما تغلب على منافسه الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الخامس عالميا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 7-5 و 6-3 و 5-7 و 4-6 و6-4.

وبهذا الفوز نجح نادال في حصد لقبه الرابع في أمريكا المفتوحة ، حيث سبق له الفوز 3 مرات من قبل أعوام (2010 ، 2013 و 2017).

كما نجح نادال في حصد لقبه التاسع عشر في البطولات الأربع الكبرى “جراند سلام” ، ليقترب أكثر من صاحب الرقم القياسي السويسري روجر فيدرر صاحب الـ (20 لقبا).